إتي.. ربع قرن في خياطة زيّ الحرس السويسري

الفاتيكان (أ ف ب)

يضع إتي تشيتشيوني قماشاً بألوان زاهية تحت إبرة ماكينته للخياطة، فيما يلف شريطاً مخصصاً لأخذ المقاسات حول عنقه، إذ لا يزال الخياط يصنّع بشغف منذ 25 عاماً زيّ الحرس السويسري البابوي.

ويقول الرجل الخمسيني من مشغله وسط الفاتيكان: إنّ خياطة هذا الزيّ بدت لي قبل 25 عاماً مهمة شبه مستحيلة، لكنني أصبحت حالياً أتقنها عن ظهر قلب، مضيفاً: «رغم كثرة القطع التي يتألف منها الزي، إلا أنّه بمثابة فسيفساء أصنّعها من دون تفكير».

ويعاون تشيتشيوني ثلاثة مساعدين لتصنيع ثلاثة أزياء لكلّ عنصر من الحرس: واحد مخصص للشتاء وآخر صيفي وثالث يرتديه ليلاً.