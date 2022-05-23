باتمان في «وارنر براذرز أبوظبي» حتى نهاية مايو

أبوظبي (الاتحاد)

نظراً للشعبية الكبيرة التي حظيت بها احتفالية «موسم باتمان»، أعلنت عالم وارنر براذرز أبوظبي عن استمرارية هذه الفعالية لغاية 29 مايو 2022، لتتيح لعشاق شخصية «فارس الظلام» قضاء أوقات مميزة مع العديد من التجارب الترفيهية والعروض الجديدة، وفرصة للقاء أشهر شخصيات «دي سي سوبر هيروز»، والعديد من شخصيات «الأنيميشن» المحبوبة.

وسيكون ضيوف عالم وارنر براذرز أبوظبي على موعد مع العديد من الفعاليات الترفيهية والعروض، مثل الوقوف والتوازن على الكراسي، والعزف على آلة الساكسافون والغيتار، بالإضافة إلى الفقرات الأكروباتية المذهلة مثل «العجلة الدوارة» التي ستتجول في أرجاء عالم وارنر براذرز أبوظبي، ويقدم خلالها أقوى الحركات البهلوانية مرتدياً رداء السوبر هيروز.

وستستمتع العائلات والأصدقاء في منطقة متروبوليس بالعرض الكوميدي المميز الذي سيقدمه كل من موظف صحيفة «ديلي بلانيت»، ليدخل البهجة والفرح على قلوب الحضور في أجواء هزلية مليئة بالفكاهة والضحكات، كما سيشاهد الضيوف في منطقة كرتون جانكشن فقرات الخفة والاستعراض مثل رمي الأطباق في الهواء، وأقوى الحركات البهلوانية التي سيقدمها عامل الصيانة لدى «أكمي كوربوريشن» باستخدام السلم.

وفي غوثام سيتي، سيشاهد الضيوف «باتمان» خلال مواجهته للأشرار والمجرمين من شخصيات دي سي سوبر-فيلنز مثل «هارلي كوين» و«سكيركرو» خلال العرض الترفيهي «ريفينج» بفقراته الجديدة. وسيتمكن أيضاً عشاق «فارس الظلام» من التقاط أجمل الصور التذكارية مع شخصية «بات-جيرل» التي انضمت مؤخراً إلى مجموعة شخصيات «دي سي سوبر هيروز» في عالم وارنر براذرز أبوظبي، لتشارك باتمان جهوده في مكافحة الجريمة والحفاظ على الأمن.

وفي منطقة وارنر براذرز بلازا، يتعين على الضيوف اختيار الفريق الذي سينضمون إليه، سواء كان #فريق_باتمان أو #فريق_الأشرار، وارتداء الملصق الخاص بهذا الفريق للتعبير عن فرحتهم باختيار فريقهم، والمشاركة في جلسات الحرف والفنون التي تنظم يومياً من الساعة 2:00 ظهراً حتى 5:00 مساءً لتصميم أجمل الصور لشخصية باتمان. ويمكن أيضاً للعائلات تذوق أصناف الوافلز والكوكيز الشهية المتوافرة على شكل شخصية باتمان لدى «مخبز بيفرلي هيلز».

ولا تكتمل زيارة عالم وارنر براذرز أبوظبي دون الوقوف عند متاجر التسوق المختلفة لاقتناء أجمل الهدايا والمنتجات الحصرية، وغيرها من المنتجات الفريدة المستوحاة من شخصيات وارنر براذرز الشهيرة.