علي يوسف السعد يكتب: سافر معي إلى «مجريط»

تباريح الذكرى والتأمل تنشط في وجداني كلما وطأت أقدامي عموم إسبانيا، فشواهد الحضارة العربية المنقضية على هذه الأرض لا تزال تنزعك نزعاً من حاضرك لتعيدك إلى تلك الأزمنة التي توقد فيها المسلمون ضمن هذا المكان ذات يوم، توقدوا فأقاموا حضارة شقت ظلام الغرب الدامس وأضاءت عليه قليلاً من نوره المفتقد، ولامسته مع ما يمكن أن يصنعه العلم والإيمان من إنجاز وتقدم.

حين تصل مدريد التي عُرِفت قديماً لدى العرب باسم «مجريط»، ففي انتظارك مدينة أوروبية في حلة حداثية لا خلاف عليها، ولكن بسمت لاتيني من خلال طرازاتها وأبنيتها، يزكي هذا السمت هيئات الإسبان أنفسهم وخصوصية أعراقهم القادمين منها، والتي تختلف نوعاً ما عن الهيئات والملامح الغالبة على الأوربيين.

هي عاصمة لإسبانيا منذ العام 1560 ويعيش على مساحتها البالغة 605 كم² أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون نسمة، وهي ثالث أكبر مدن الاتحاد الأوروبي بعد باريس وبرلين.

تعج العاصمة مدريد بكثير من المعالم السياحية ضمن تنوع فريد، فإذا كنت من هواة الأماكن التاريخية، فأنت على موعد مع قصر مدريد الملكي وهو النسخة الإسبانية من قصر فرساي الباريسي ويتكون من 2500 غرفة. أمّا إذا كنت من محبي الفنون والفن الراقي، فلابد لك من زيارة متحف برادو، ذلك المتحف الذي لا يقل قيمة عن متحف اللوفر في باريس، بأكثر من 8000 لوحة و700 منحوتة، أكثرهم ينتمي للفترة ما بين القرن الثاني عشر والتاسع عشر الميلادي.

أما إذا كنت من عشاق الهدوء والطبيعة الساحرة، فأنت بالفعل في تلك البقعة من العالم التي هام العرب والمسلمون فيها عشقاً، وفاضت قرائحهم في ظلالها بكثير من الأشعار النابضة بالحب والحياة، لذلك لن تعدم تلك الأمكنة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر متنزه ديل بوين ريتيرو التاريخي، وهو واحد من أكبر الحدائق في مدريد، كان حتى أواخر القرن التاسع عشر تابعاً للأسرة المالكة، قبل أن يصبح متنزهاً عاماً يضم أكثر من 15 ألف شجرة، فضلاً عن بحيرة تتوسطه، وإذا كنت من محبي النجوم فيمكنك زيارة مرصد تاريخي داخل المتنزه.

في مدريد أنت في معقل كرة القدم العالمية، مهوى أفئدة المشجعين وأنصار الفن والمتعة، مع الملكي الأبيض ريال مدريد، زيارة معقله أعني هنا الـ سانتياغو برنابيو هو حلم كبير، وهدف يمكن أن يقطع لأجله أحدهم آلاف الكيلومترات كي يحققه، فلا تفوت الفرصة، وقم بجولة لإلقاء نظرة على كؤوس الفريق وتاريخه وتحفه التاريخية.

لن تنتهي مدريد وزيارتها عند ذلك الحد، إذ إن ما سبق لا يعدو أمثلة بسيطة لما يمكن أن تزوره في تلك المدينة العامرة بالوجهات والمقاصد السياحية المميزة، حيث إنه بالإضافة إلى كل هذه الوجهات، يمكنك الاستمتاع بجولات على الأقدام في شوارع المدينة وتجربة المطاعم والأكلات المحلية، وتأمّل المباني ذات المعمار المميز وأخذ صور تذكارية تدوم معك إلى الأبد.