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دنيا
«المرة الأولى عالمياً».. الذكاء الاصطناعي لفك لغز جريمة
أرشيفية
23 مايو 2022 19:52

استعانت الشرطة الهولندية بتقنية الذكاء الاصطناعي لإنتاج شريط فيديو حي لصبي 13 عاماً تعرض لإطلاق نار أثناء لهوه مع أصدقائه في شوارع روتردام عام 2003 على أمل العثور على الشخص الذي قتله.

وقال دان أنيجارن الخبير بشرطة روتردام في نداء متلفز، مساء أمس، إنه تم لأول مرة استخدام ما يسمى بـ «تكنولوجيا التزييف العميق» لحل إحدى الجرائم وإنها «المرة الأولى على مستوى العالم».. الذكاء الاصطناعي لحل لغز جريمة.

وتعمل هذه التقنية على تقليد شكل وصوت وحركات الصبي سيدار سواريس 13عاماً باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي استناداً إلى إحدى الصور الخاصة به.

ويظهر سيدار وهو يلعب كرة القدم ويمشي عبر حرس شرف مكون من أفراد عائلته وأصدقائه.

وتقول شقيقته جانيت في الفيلم: «أراد أن يكون لاعب كرة قدم محترفاً... لقد ذهب هذا الحلم أدراج الرياح؛ لأن سيدار لم يعد على قيد الحياة».

ثم يظهر سيدار إلى جانب شقيقته ليناشد المشاهدين: «هل تعرفون المزيد؟ إذا كان الأمر كذلك، فلتتحدثوا الآن».

وتعرض سيدار لإطلاق النار عليه في شتاء عام 2003.

واعتقدت الشرطة لسنوات أن سائق سيارة غاضباً أطلق عليه النار بعد قيامه وأصدقائه بإلقاء كرات الثلج على السيارات، بيد أن المحققين يعتقدون الآن أنه كان ضحية بريئة لتصفية حسابات في العالم السفلي.

وقال أنيجارن، إنه تم إنتاج شريط الفيديو بالتعاون مع عائلة سيدار: «نحن مقتنعون بأنه يمكن أن يحرك الناس في عالم الإجرام، وأن الشهود وربما الجاني نفسه يمكن أن يتحدثوا».

المصدر: وكالات
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