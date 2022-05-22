«فلتر» لمنع تلوث المياه بالرصاص

واشنطن (أ ف ب)

كلفت ريبيكا بوشواي، معلمة العلوم، تلاميذها في مدرسة تقع بضواحي واشنطن، بتصميم وتصنيع مرشح مياه (فلتر) مضاد للرصاص ومنخفض التكلفة، وباستخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد صنع التلاميذ مرشحاً يبلغ ارتفاعه 8 سنتيمترات يتم وَصلُه بالصنابير، يأملون في طرحه في السوق بسعر دولار واحد، وقامت فكرة بوشواي على تعريض الرصاص المذاب في الماء إلى مسحوق فوسفات الكالسيوم، لإنتاج الفوسفات الصلب من الرصاص المتبقي داخل المرشح، وعندما ينفد فوسفات الكالسيوم، يأخذ الماء لوناً أصفر كمؤشر لضرورة تغيير المرشح، وقضى التلاميذ أشهراً في تصميم علبة الفلتر، واستخدام برامج الطباعة ثلاثية الأبعاد، وقال أحدهم: «لقد كان ذلك أشبه بـ«بازل» كان علي حلها».