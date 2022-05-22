زوم: خصائص جديدة للتفاعل بين المستخدمين

سان فرانسيسكو (د ب أ)

أضافت شركة تطبيق مؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت زوم أدوات جديدة لتسهيل التعاون والتفاعل بين المستخدمين، وكشفت زوم عن إضافة خاصية «وضع التعاون» ويستطيع في هذه الحالة مدير الاجتماع بدء التجارب التعاونية لأي تطبيق خلال الاجتماعات وجلسات العصف الذهني وغير ذلك، كما أن «الغرف الفرعية» على زوم تساعد في زيادة التعاون والتفاعل أثناء اجتماعات التطبيق من خلال تقسيم الاجتماعات الكبيرة إلى وحدات أصغر، وبالتالي تقلص الحواجز أو القيود التي يمكن أن يواجهها أي مشارك عندما يجد نفسه مضطراً للحديث أمام عدد كبير من المشاركين. كما يتيح التطبيق إضافة بعض الألعاب وإعادة إنشاء أماكن اجتماع فعلية.