توزيع جوائز «تيك توك» في «كان»

كان (فرنسا) (أ ف ب)

نظمت منصة «تيك توك» للمرة الأولى مسابقة للأفلام القصيرة بعنوان «تيك توك شورت فيلم» وزعت جوائزها ضمن مهرجان كان، وفازت كلوديا كوشيه، وهي مستخدمة تيك توك وممثلة، بجائزة «أفضل سيناريو»، عن عمل بعنوان «برنسيس موديرن» مدته ثلاث دقائق، صورت لقطاته القريبة جداً بكاميرا «16 كي» بدلاً من هاتفها الذكي الذي تستخدمه عادةً، ويتناول الفيلم القصير قصة فتاة معنّفة ينتهي بها الأمر إلى ارتكاب ضرر لا يمكن إصلاحه للدفاع عن نفسها، وقال نقاد فنيون: إن منصة «تيك توك» تحظى بشعبية واسعة وتستهوي المخرجين المبتدئين، ولا تستلزم إمكانات ضخمة، وتُرسي بلقطاتها العمودية «قواعد بصرية جديدة».