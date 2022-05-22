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في واقعة جديدة.. مصرية تضع 5 توائم
التوائم
22 مايو 2022 17:55

أحمد عاطف (القاهرة)

في واقعة لا تحدث كثيراً في مصر، وضعت سيدة مصرية خمسة توائم في ولادة قيصرية بأحد مستشفيات مدينة طنطا (دلتا مصر)، مكتملي النمو وبحالة صحية جيدة وكذلك الأم، وسط حالة من الفرحة والسعادة انتابت جميع أعضاء الفريق الطبي وأسرة الأطفال. ا

للافت للنظر أن السيدة وضعت قبل ذلك ثلاث مرات، فيما استقبلها الأطباء بشكل طبيعي قبل الولادة بأسبوع لمتابعة الحالة وإعطاء الأدوية اللازمة والاطمئنان على الحالة الصحية لها والأجنة، وقد تمت العملية بنجاح بعد متابعة الحالة الصحية للأم والأجنة.

ولفتت السلطات الصحية المحلية إلى أن أوزان الأطفال طبيعية وتم وضعهم بالحضانات للتأكد من حالتهم الصحية. وأطلقت الأم عليهم أسماء «أحمد، محمد، محمود، هنا، هاجر» ويعمل والدهم في مهنة متواضعة كفني خراط.

وعملت السلطات الصحية في مصر على توفير الألبان المدعمة لهم والأدوية اللازمة وتوفير احتياجاتهم للتأكد من سلامة الأم والأطفال.

مصر
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