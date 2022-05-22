ميزة من «جوجل» تحمي من الاحتيال والبرامج الضارة

شعبان بلال (القاهرة)

أعلنت شركة «جوجل» عن ميزة جديدة لحماية مستخدميها من محاولات الاحتيال والسرقة الإلكترونية والبرامج الضارة، وذلك داخل خدمة المحادثات الجديدة google chat، وأضافت شركة التكنولوجيا العملاقة أنها ستضع لافتات تحذيرية ستكون متاحة خلال أسبوعين. وبحسب تقرير نشره موقع theverge فإن ميزة الحماية الجديدة عبارة عن لافتات تحذيرية من الروابط الضارة وإشعارات مرسلة من جوجل إلى المستخدمين في حالة وجود مشكلات في أمان الحساب الشخصي للمستخدم، كما يرسل طرقا لإصلاح تلك المشكلات. وقال التقرير إن جوجل لجأت إلى تلك اللافتات في البداية ووضعتها على حسابات جي ميل لتلفت انتباه المستخدم إلى وجود شخص ما يحاول إغراءه برابط قد ينقله إلى برامج الفدية أو يحتال عليه بطريقة أخرى، ثم توسعت جوجل ونقلت اللافتات إلى حسابات Workspace وكذلك إلى خدمة المحادثات الفورية الجديدة الخاصة بها. ونصحت الشركة المستخدمين بعدم فتح أي روابط من الأشخاص المجهولين سواء كانت رسومات أو عروضا تقديمية أو جداول بيانات، ووسعت الشركة نشاطها منذ نهاية إبريل الماضي لتصل إلى أكبر عدد ممكن من حسابات المستخدمين لحمايتهم من ظاهرة السرقة الإلكترونية التي انتشرت مؤخرا. وكانت جوجل قد أعلنت مؤخرا عن خواص جديدة تمكن المستخدم من تنقية واختيار الإعلانات التي تظهر له وفقًا لاهتماماته، وذلك من خلال إعدادات My Ad Center التي تتيح له تحديد الموضوعات التي يريد مشاهدة إعلانات خاصة بها، وكذلك منع الموضوعات التي لا يريد ظهورها من الأساس أو بنسبة أقل.

المصدر: وكالات