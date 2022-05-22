الإثنين 23 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
ميزة من «جوجل» تحمي من الاحتيال والبرامج الضارة
ميزة من «جوجل» تحمي من الاحتيال والبرامج الضارة
22 مايو 2022 16:07

شعبان بلال (القاهرة)
أعلنت شركة «جوجل» عن ميزة جديدة لحماية مستخدميها من محاولات الاحتيال والسرقة الإلكترونية والبرامج الضارة، وذلك داخل خدمة المحادثات الجديدة google chat، وأضافت شركة التكنولوجيا العملاقة أنها ستضع لافتات تحذيرية ستكون متاحة خلال أسبوعين.

وبحسب تقرير نشره موقع theverge فإن ميزة الحماية الجديدة عبارة عن لافتات تحذيرية من الروابط الضارة وإشعارات مرسلة من جوجل إلى المستخدمين في حالة وجود مشكلات في أمان الحساب الشخصي للمستخدم، كما يرسل طرقا لإصلاح تلك المشكلات.

وقال التقرير إن جوجل لجأت إلى تلك اللافتات في البداية ووضعتها على حسابات جي ميل لتلفت انتباه المستخدم إلى وجود شخص ما يحاول إغراءه برابط قد ينقله إلى برامج الفدية أو يحتال عليه بطريقة أخرى، ثم توسعت جوجل ونقلت اللافتات إلى حسابات Workspace وكذلك إلى خدمة المحادثات الفورية الجديدة الخاصة بها.

ونصحت الشركة المستخدمين بعدم فتح أي روابط من الأشخاص المجهولين سواء كانت رسومات أو عروضا تقديمية أو جداول بيانات، ووسعت الشركة نشاطها منذ نهاية إبريل الماضي لتصل إلى أكبر عدد ممكن من حسابات المستخدمين لحمايتهم من ظاهرة السرقة الإلكترونية التي انتشرت مؤخرا.

وكانت جوجل قد أعلنت مؤخرا عن خواص جديدة تمكن المستخدم من تنقية واختيار الإعلانات التي تظهر له وفقًا لاهتماماته، وذلك من خلال إعدادات My Ad Center التي تتيح له تحديد الموضوعات التي يريد مشاهدة إعلانات خاصة بها، وكذلك منع الموضوعات التي لا يريد ظهورها من الأساس أو بنسبة أقل.

المصدر: وكالات
السرقة
جوجل
آخر الأخبار
«قائد ودوله».. قصيدة مهداة لرئيس الدولة من محمد بن راشد
الإمارات
«قائد ودوله».. قصيدة مهداة لرئيس الدولة من محمد بن راشد
اليوم 03:00
الإمارات.. خُطى واثقة لمواصلة مسيرة البناء والتنمية
الإمارات
الإمارات.. خُطى واثقة لمواصلة مسيرة البناء والتنمية
اليوم 03:00
حاكم الشارقة لدى وصوله إلى مقر الملتقى بحضور سلطان بن أحمد (وام)
الإمارات
سلطان القاسمي يؤكد على ضرورة تقديم المحتوى الهادف
اليوم 03:00
في الأول من يونيو.. حظر الأكياس البلاستيكية  ذات الاستخدام الواحد بأبوظبي
الإمارات
في الأول من يونيو.. حظر الأكياس البلاستيكية  ذات الاستخدام الواحد بأبوظبي
اليوم 03:00
مواطنون: اتحاد الإمارات ركيزة المستقبل
الإمارات
مواطنون: اتحاد الإمارات ركيزة المستقبل
اليوم 03:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©