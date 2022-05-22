الأوكرانية رومانا رومانيشين ترسم للأطفال حركة الحياة التي لا تتوقف

الشارقة (الاتحاد)

تتبنى الرسامة الأوكرانية رومانا رومانيشين في رسوماتها للأطفال مبدأ نقل الحركة، التي تشهدها الحياة اليومية من حولنا إلى اللوحة ليستمتع بها الأطفال ويعيشوا معها بكل حواسهم، إذ تصور حركة الناس في البر والكائنات في البحر والطيور في السماء والخيول والعربات والسيارات على الطرق، فكل شيء يتحرك، حتى ملابس الأشخاص الذين ترسمهم تظهر في حالة حركة على أجسادهم بفعل الجري السريع الذي يتسبب في تحريك الهواء من حولهم.

وحصلت رومانا على المركز الثالث في جوائز «معرض الشارقة لرسوم كتب الطفل»، تقديراً لتميز رسوماتها التي تعتمد على استخدام أقلام ملونة تتحرك على فراغ اللوحة بأسلوب هندسي، تستخدم خلاله الخطوط الطولية والدوائر والمثلثات لرسم الأشياء والكائنات بالمسطرة وأخواتها من أدوات عدة الهندسة. وهذه الحركة التي في رسوماتها تناسب رؤية الأطفال للكون الذي لا يعرف السكون، كما يرونه وتراه بعيونهم رومانا رومانيشين، فتنقل في لوحاتها وخطوطها البسيطة حركة الأرض والبشر والماء والغلاف الجوي والقارات، وتجعلنا نرى معها جميع الكائنات الحية تركض وتقفز وتسبح وتطير، أما البشر فيسافرون ويعملون ويمرحون، وذلك يجعل أعمال هذه الرسامة تتمحور حول الحركة والسفر.