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دنيا
سرب من النحل يجتاح مدينة في بريطانيا..!
تجمع ما يقرب من 15 ألف نحلة خلال 15 دقيقة فقط
22 مايو 2022 10:29

تسبب سرب من النحل في حالة من الذعر بمدينة تينيسايد البريطانية حيث تجمع ما يقرب من 15 ألف نحلة خلال 15 دقيقة فقط، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبحسب الصحيفة فقد تجمعت أسراب النحل على جدار فى شارع روبرت ويتبورن جنوب تينيسايد، وتسببت في حالة من الذعر بين السكان.

ووثقت مقاطع فيديو سربا ضخما من النحل تجمع على الحائط بينما تطير أعداد أخرى بسرعة كبيرة إضافة إلى الطنين الذي أحدثته بالمكان.

وقالت "ديلي ميل" إن مربيا النحل جودي نيوبروك وكريستين كاجياو حضرا إلى مكان تجمع تلك الحشرات لإنقاذها حيث قاموا في غضون ساعتين بجمعها.

وقالت السيدة نيوبروك التي كانت تربي النحل لمدة عامين، إن النحل كان هناك بسبب موسم التطريد الذي يحدث في فصل الربيع.

من جهة أخرى قال شخص يدعى غيتسهيد: "في الشتاء يدخل النحل في سبات، لكن في الربيع يدرك النحل أن الخلية كبيرة جدا ويجب أن تنفصل، مضيفا أن وجود ملكتين في الخلية الواحدة غير ممكن، مما يدفع بإحداهن إلى المغادرة صحبة نصف أعداد النحل بحثا عن مكان يتجمعون فيه.

وعادة ما تأخذ الملكة الأصلية نصف الخلية وتخرج الملكة الأخرى بحثا عن منزل جديد، ولكن من المعروف أن النحل لا يمكنه الطيران إلا لمسافة ثلاثة أميال في المرة الواحدة و يتوقف للراحة، وهكذا ينتهى به الأمر على الجدران والأشجار والشوارع، حسبما أفاد به غيتسهيد.

المصدر: وكالات
بريطانيا
السرب
النحل
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