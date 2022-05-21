110 آلاف دولار غرامة ضد ترامب

نيويورك (أ ف ب)

دفع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب غرامة قدرها 110 آلاف دولار لإدانته بتهمة «عرقلة» تحقيق واسع في قضية احتيال ضريبي يجريه قضاء ولاية نيويورك منذ 2019 في حقّه.

وحكمت محكمة نيويورك العليا على ترامب بدفع عشرة آلاف دولار يومياً ما دام يرفض توفير وثائق ضريبية في إطار تحقيق مدني فتحته المدعية العامة للولاية.

وطالبت المحكمة أيضا بتسليم سلسلة من الوثائق المحاسبية والضريبية لمنظمة ترامب. وفي غياب رد من المنظمة طلبت المدعية العامة من المحكمة العليا اعتبار ترامب مسؤولاً عن «عرقلة (التحقيق) لرفضه الامتثال لأمر صادر عن محكمة».