أحمد العسم يكتب: دفء الكتابة

حديث كتاب أهداني الراحل جمعة الفيروز كتاباً مدهشاً وقال لي انصت وأنت تقرأه ضع هوامش كلما التقط فكرة منه أو ما وقفت عنده مشاعرك، إن المؤلف شخص رائع وحزين وهو يتعمد بث مشاعر أخفاها حتى تتضح لك ملامح ما يحتويه وتكسب نتائج الجيدة تريحك وتسهل عليك القراءة، أبديٌّ في داخلي أنت يا صديقي تركت أضواء في دروب الخير، نقرؤه من كتبنا التي تركناها عتبُ الكتاب في أرفف المكتبة وانزعاج الكاتب، في الكتب التي بحوزتنا كنوز وحين جلست أعيد ترتيبها خرجت مشاعر المؤلفين.

«أهني مكتبتي الخاصة التي تخرج منها المشاعر ودفء الكتابة، أهني أحاسيسها

بأنها حفظت أنفاس أصدقائي الكتاب والشعراء وطافت بي مدن أحلامهم»

أجمل كتاب..

يقول صديقي علي الذي ألتقيه في القهوة الشعبية أجمل كتاب تقرؤه هو في وجوه الناس المبتسمة المبتلة بالخير ورحابة الصدر، التي لا تسألك وتسمعك ولا يضايقها أحاديثك التي تشعرك بأنها جاءت تنصت وتقرؤها وهي تتحدث بصفاء ومخارج سليمة تنطقها وتعبر لك بأن الحياة تتسع للجميع وعليك أن تستمتع بلحظاتك بعيداً عن التوتر، يقول أنا هنا في القهوة منذ سنوات في كل يوم أسمع حكاية وأغنية ولا أحرج أحداً في سؤال ولا أقف تحت ظل لآخر أبعد قدمي عن كل شيء غير مفيد في عيني تسكن بلدي وأبتسم خفيفاً صادقاً حين أخرج صور أولادي من محفظتي وأبدأ بقراءة مطالبهم وأعود إلى البيت وقد حققت لكل واحد أمنيته من غير طلب لأنني أشبه أبي وأخي الأكبر العطوف في الرحمة

أعود وقد قرأت كل الكتب في مكتبة القهوة الشعبية من كتاب اسمه وجوه الناس وابتساماتهم الصادقة.

ما نحتاجه من الكتاب

نحتاج إلى حزن الكاتب حتى نبدده ونبدله بالفرح نضع له نقاط ونستخرج له الحلول من قراءة مؤلفة، نتداول أفكاره القيمة ونثمن جهده الذي بذله ولا تشعره بأنه هنا كسر وهناك زاد قليل هو أعلم بإطالة الجملة واختصارها ويعرف أنه ترك لك الاكتشاف حتى يثري المضمون ويعطي المزيد من التفكير في كتابه، هو نحتاجه وهو يثق في نفسه الكتاب الذي نسعى إلى الاحتفاظ به في المكتبة ونرجع له حين تتغير الظروف ونعجز عن حل ما نجده في استعداد بمد يد العون

نحتاج إلى الضجيج كي ننصت إلى الأصوات في تعبيرها عن ما في الخاطر

«وحده يقف مثل

حارس أنيق

الكتاب»