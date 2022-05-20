135 مليون يورو لمرسيدس موديل 1955

لندن (أ ف ب)

حققت سيارة مرسيدس موديل 1955 وتوجد منها نسختان فقط، في العالم 135 مليون يورو، وهو رقم قياسي عالمي لسيارة في مزاد، بحسب دار «ار ام سوذبيز».

وبيعت السيارة مرسيدس كوبيه من طراز 300 SLR Uhlenhaut في مزاد سري بمتحف مرسيدس بنز في شتوتغارت بألمانيا، بالتعاون مع الفرع المتخصص في السيارات الفاخرة في دار سوذبيز وشركة صناعة السيارات الألمانية.

ويوازي سعر السيارة ثلاثة أضعاف السعر القياسي السابق المسجل عام 2018 إثر بيع سيارة من نوع فيراري «250 جي تي أو» طراز عام 1962، والتي تخطى سعرها 48 مليون دولار في مزاد نظمته «ار ام سوذبيز» عام 2018.