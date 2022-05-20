السبت 21 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
الذكاء الاصطناعي يحمي خلايا النحل في تونس
الذكاء الاصطناعي يحمي خلايا النحل في تونس
21 مايو 2022 01:56

تونس (أ ف ب) 

أسست مجموعة من خريجي معاهد الهندسة في تونس شركة «بي كيبر تيك» الناشئة التي تقدم حلولاً لتفادي نفوق النحل وانهيار خلياتها فجأة، وقد أثبتت هذه التكنولوجيا فاعلية في تونس وفي دول أخرى.
يعتمد التصوّر العام للمشروع على جهاز يُوظف أساساً الذكاء الاصطناعي، يوضع في خلية الملقحات ويجمع عن طريق مستشعرات معلومات عن درجة الحرارة والرطوبة والوزن وكثافة الملقحات، ويرسل لاسلكيا هذه الإحداثيات إلى لوحة تحكم في جهاز كمبيوتر مركزي يحلّل بدوره المعلومات. 
وفي حال تحديد خلل ما، يُرسل الجهاز تنبيهاً في شكل رسالة قصيرة لصاحب المنحل يلفت انتباهه إلى ضرورة التدخل لحماية النحل.

خلايا النحل
النحل
الذكاء الاصطناعي
تونس
آخر الأخبار
أرشيفية
ضربة روسية مدمرة لشحنة أسلحة في أوكرانيا
اليوم 14:01
«تحسين المراكز» يُسدل الستار على «الجولة 25»
الرياضي
«تحسين المراكز» يُسدل الستار على «الجولة 25»
اليوم 13:51
رئيس أوكرانيا يتحدث عن «الطريقة الوحيدة» لإنهاء الأزمة
عربي ودولي
رئيس أوكرانيا يتحدث عن «الطريقة الوحيدة» لإنهاء الأزمة
اليوم 13:50
أوساكا تستعد لـ «عودة صعبة» في «رولان جاروس»
الرياضي
أوساكا تستعد لـ «عودة صعبة» في «رولان جاروس»
اليوم 13:19
جولدن ستايت.. «إحكام القبضة»
الرياضي
جولدن ستايت.. «إحكام القبضة»
اليوم 13:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©