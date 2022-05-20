عاصفة رملية تجتاح مصر

أحمد عاطف (القاهرة)

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية فى مصر من نشاط في حركة الرياح على أغلب مناطق الجمهورية لافتة إلى أنها ستكون مثيرة للرمال والأتربة على محافظات المنيا وأسيوط (جنوبي مصر). وأكدت منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية أهمية ارتداء الكمامات والقيادة بهدوء تام بسبب انخفاض الرؤية الأفقية. ولفتت الأرصاد إلى إن البلاد تشهد اليوم استمرار ارتفاع درجات الحرارة، ولكن تنخفض درجة الحرارة بنحو درجة مئوية مقارنة بالأمس، متابعة أنه من متوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية. وأضافت هيئة الأرصاد إلى أن السواحل الشمالية الشرقية تشهد انخفاضاً في درجات الحرارة عن الأمس بنحو 4 أو 5 درجات مئوية، مشيرة إلى أن الأجواء خلال فترة النهار بها زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس وستعمل على زيادة الإحساس بالأجواء الحارة خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء. وتابعت الأرصاد أن الطقس معتدل خلال فترة النهار على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، لافتة إلى أن الأجواء ستكون لطيفة خلال فترة الليل على أغلب مناطق السواحل الشمالية ومعتدلة على مناطق جنوب البلاد.