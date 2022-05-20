مصر.. مواطن يرتكب جريمة مروعة ويسلم نفسه للشرطة

أقدم مواطن مصري لى قتل ابنته، البالغة من العمر 25 عاما، في ظروف غامضة، بسكين دون شفقة، في قرية الأنصار بمركز القوصية التابع لمحافظة أسيوط. وتلقت قوات الأمن المصرية إخطارا يفيد بوصول أب إلى مركز الشرطة، لتسليم نفسه بعد أن قتل نجلته البالغة من العمر 25 عاما، متزوجة. وأوضح الأب أن ابنته لفظت أنفاسها الأخيرة قبل وصوله لتسليم نفسه، معترفا بارتكابه الواقعة، وتنفيذ جريمته بعد أن عزم عليها. وعقب تقنين الإجراءات، جرى التحفظ على المتهم، مرتكب الواقعة، والتحرك لمعاينة آثار الجريمة، بمعاونة النيابة العامة المصرية، التي على الفور أمرت بنقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، تحت تصرف النيابة. وبسؤال الأب اعترف بجريمته، وأرشد عن الأداة المستخدمة في الواقعة "السكين"، وجرى تحريزها، دون معرفة الدوافع وراء الجريمة.

المصدر: وكالات