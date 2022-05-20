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كندا تحظر إنشاء شركة هواوي الصينية لشبكات الجيل الخامس
كندا تحظر إنشاء شركة هواوي الصينية لشبكات الجيل الخامس
20 مايو 2022 08:42

أعلنت كندا الخميس أنها ستحظر مشاركة عملاقتي الاتصالات الصينيتين "هواوي" و"زي تي إي" في إنشاء شبكة اتصالات الجيل الخامس، بعد سنوات من التردد.
أرجأت الحكومة الكندية هذا القرار بسبب التوترات الدبلوماسية مع بكين في السنوات الأخيرة.
وقال وزير الصناعة الكندي فرانسوا فيليب شامباني في مؤتمر صحافي "نعلن عزمنا على حظر منتجات وخدمات هواوي وزي تي إي في أنظمة الاتصالات الكندية".
وأضاف "يأتي ذلك بعد مراجعة كاملة أجرتها أجهزتنا الأمنية وبالتشاور مع أقرب حلفائنا".
وكانت الولايات المتحدة قد استبعدت هواوي من مشاريع شبكة الجيل الخامس على أراضيها.
وحذا حلفاء آخرون حذو الولايات المتحدة، بينهم المملكة المتحدة واليابان وأستراليا والسويد.

 

المصدر: وكالات
كندا
الصين
هواوي
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