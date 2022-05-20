بوينج تطلق مركبة "ستارلاينر" الفضائية إلى المحطة الدولية

انطلقت مركبة "ستارلاينر" الفضائية التابعة لشركة بوينج الأميركية العملاقة للصناعات الجو فضائية إلى محطة الفضاء الدولية في رحلة تجريبية غير مأهولة يوم الخميس، في أعقاب سنوات من التأجيل.

وقالت بوينج إنه تم إطلاق المركبة "سي إس تي100- ستارلاينر" محمولة على صاروخ "أطلس 5 " من "يونايتد لونش أليانس"، وهي مشروع مشترك لبوينج ولوكهيد مارتن في الساعة 54:06 مساء بتوقيت أميركا (2254 بتوقيت جرينتش) من محطة كيب كانافيرال، بولاية فلوريدا. وتهدف الرحلة التجريبية غير المأهولة إلى وضع أساس لستارلاينر لنقل رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية وإلى الوجهات المدارية الأخري القريبة من الأرض في المستقبل.

ووصفت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" عملية الإطلاق والدخول إلى المدار بأنه "إنجاز مهم" والذي من شأنه أن يجعل الولايات المتحدة " أقرب لأن يكون لها نظامين مستقلين لنقل البعثات الفضائية من وإلى محطة الفضاء".

ومن المقرر أن تلتحم المركبة الفضائية، التي تحمل على متنها شحنة لناسا وإمدادات للطاقم يبلغ وزنها نحو 225 كجم وشحنة لبوينج يبلغ وزنها أكثر من 130 كجم، بمحطة الفضاء الدولية حوالي الساعة 2310 بتوقيت جرينتش اليوم الجمعة. وتأجل إطلاق المركبة عدة مرات حيث كان من المقرر في الأصل أن تنطلق إلى المحطة الفضائية في يوليو 2021. وقامت شركة بوينج الأميركية بتطوير وبناء ستارلاينر لصالح وكالة ناسا.

يشار إلى أنه في أول رحلة تجريبية جرت في ديسمبر 2019، لم تتمكن المركبة من الوصول إلى محطة الفضاء الدولية، ويرجع ذلك جزئيا إلى مشكلة في الإشعال التلقائي لأنظمة الدفع.

المصدر: وكالات