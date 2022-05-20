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تطبيقات يجب حذفها فوراً من هاتفك
تطبيقات يجب حذفها فوراً من هاتفك
20 مايو 2022 07:48

 حظرت «جوجل» 3 تطبيقات «أندرويد» خطيرة من متجر «بلاي» الخاص بها، يمكن أن يؤدي تثبيتها على هاتفك إلى دفع فاتورة سيئة، وقامت شركة Mountain View بتطهير سوقها عبر الإنترنت بعد أن وجدت أن ثلاثة من التطبيقات قادرة على تثبيت خلل «جوكر» سيئ السمعة.

ويسرق هذا البرنامج الضار الأموال من مستخدمي «أندرويد» عن طريق تسجيلهم سرا للحصول على خدمات اشتراك مكلفة يمكن أن تصل قيمتها إلى مئات الجنيهات الإسترلينية سنويا.

واكتُشفت تطبيقات متجر «جوجل بلاي» -المسماة Style Message وBlood Pressure App وCamera PDF Scanner- تخفي برامج «جوكر» الضارة عليها، من قبل الباحثين في Kaspersky.

وفي منشور عبر الإنترنت، أوضح إيغور غولوفين أن الجهات الفاعلة السيئة قادرة على ضمان تجاوز «جوكر» لإجراءات أمان جوجل من خلال إبقاء حمولته الخبيثة خامدة أثناء عملية الفحص.

وأزيلت تطبيقات «أندرويد» الثلاثة منذ ذلك الحين من متجر «جوجل بلاي». ولكن إذا قمت بالفعل بتنزيلها قبل إزالة البرامج، فسيتعين عليك حذفها من هاتفك.

المصدر: وكالات
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