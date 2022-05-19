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رحيل موسيقار اشتهر بالموسيقى التصويرية للأفلام
الموسيقار اليوناني فانجيليس
19 مايو 2022 23:06

توفي الموسيقار اليوناني فانجيليس عن عمر يناهز 79 عاماً، ونقلت وكالة أثينا للأنباء الإعلان عن مكتب محامين يمثلونه قال إنه توفي في وقت متأخر من مساء الثلاثاء دون الإفصاح عن سبب الوفاة.
وفانجيليس مؤلف موسيقى فيلم «عربات النار» عام 1981 والتي أصبحت من أكثر الموسيقى التصويرية للأفلام شعبية والتي كان رائداً فيها مستخدما آلات موسيقية إلكترونية وفاز عنها الفيلم بجائزة أوسكار.
وفي منشور على تويتر، وصف رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الراحل بأنه «رائد في عالم الموسيقى الإلكترونية».
وكتب قائلاً «بدأ مشواره الطويل مع عربات النار. من هذا المنطلق، سيرسل لنا دائما ألحانه».
كما ألف الراحل الموسيقى التصويرية لفيلم (بليد رانر) الذي أخرجه ريدلي سكوت.
ولد الموسيقار اليوناني الراحل عام 1943 واهتم بالموسيقى منذ سنوات طفولته الأولى ولم يتلق تعليما أو تدريبا رسميا على الموسيقى وهو ما قال عنه فيما بعد إنه ساعده على إنقاذ حس الإبداع والابتكار لديه.

المصدر: آ ف ب
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