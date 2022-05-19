معلومات جديدة عن شراء إيلون ماسك لموقع تويتر

ذكر تقرير صحفي، اليوم الخميس، أن مسؤولين تنفيذيين في موقع "تويتر" أبلغوا الموظفين بأن اتفاق الملياردير الأميركي إيلون ماسك لشراء شركة التواصل الاجتماعي مقابل 44 مليار دولار أميركي يمضي كالمتوقع ولن يُعاد التفاوض على السعر.جاء ذلك وفقا لما نقله مراسل لـ"بلومبرج نيوز" على موقع تويتر.

يرأس إيلون ماسك شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية.ولم ترد "تويتر" و"تسلا" بعد على طلبات للتعليق.

ونشرت تويتر يوم الثلاثاء روايتها لمفاوضات اتفاق الاستحواذ مع ماسك.

وترسم رواية "تويتر" صورة لماسك في عجلة من أمره لإبرام صفقة عبر عرضه "الأفضل والأخير".

وتظهر الرواية أن ماسك تفاوض على صفقة "تويتر" خلال عطلة نهاية الأسبوع في 23 و24 أبريل الماضي.

ومنذ توقيع الصفقة في 25 أبريل، شكك ماسك في دقة الإفصاحات العامة لتويتر عن حسابات البريد الوهمي التي تمثل أقل من خمسة بالمئة من قاعدة مستخدميها، قائلا إنها يجب أن تكون 20 في المئة على الأقل.

يأتي ذلك على الرغم من إعلان "تويتر" في إفصاحاتها أن الأرقام قد تكون أعلى من تقديراتها.

المصدر: رويترز