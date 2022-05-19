برعاية محمد بن زايد.. دعم بلا حدود لمبدعات الإخراج السينمائي

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

لعبت المرأة الإماراتية دوراً فاعلاً في خدمة المجتمع وتقديم واجبها الوطني عبر مسيرة البناء والتنمية، واستطاعت أن تقدم صورة مشرفة عبر سنوات مليئة بالتألق والتميز والعطاء والإبداع، وبرعاية واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، استطاعت الإماراتية إثبات نفسها في مجالات عدة، وسجلت حضوراً فاعلاً في العديد من القطاعات، ومن هذه المجالات، الإخراج السينمائي، حيت تمكنت المخرجة الإماراتية من التعبير عن ثقافة الإمارات وتطورها من خلال الأعمال التي قدمتها، واستطاعت أن تكون خير سفيرة لبلادها في المحافل المحلية والعربية والعالمية.

جوائز

المخرجة نهلة الفهد التي حققت الكثير من الإنجازات في عالم الإخراج، حاصده العديد من الجوائز المحلية والعالمية، أشادت بالدور الريادي الذي لعبته الإمارات وقيادتها الرشيدة في دعم المرأة وتمكينها في شتى المجالات لخدمة المجتمع مهيئة لها كل مقومات النجاح، ووفرت لها البيئة الداعمة لتكون حافزاً لها لإطلاق طاقاتها الخلاقة والمبدعة.. وقالت: أصبحت المخرجة الإماراتية خير سفير لبلدها، حاصدة الجوائز والتكريمات، وذلك بتشجيع من الجهات والمؤسسات المعنية بالفن، حيث وفرت الإمارات منصات فنية ومراكز إبداعية لتعزيز دور المرأة الإماراتية العاملة في مجال الإخراج وصناعة المحتوى الإبداعي، للمخضرمات والمواهب الواعدة.

إبداع

وتابعت الفهد: TwoFour54 وإيمج نيشن ومدينة دبي للإنتاج السينمائي والتلفزيوني ومدينة الشارقة للإعلام (شمس)، جهات ساهمت في إظهار المخرجات الموهوبات ومكنتهن في مجال إخراج الأفلام المتنوعة، ما بين روائية طويلة وقصيرة ووثائقية، ودعمتهن حتى وصلن بإبداعاتهن إلى العالمية، ونقلن صورة الإمارات من خلال السينما إلى الآخر.

ولفتت إلى أن الإمارات أوجدت التخصصات في عدد من الجامعات الكبيرة في مجال الإعلام، بأقسامه المختلفة ومنها التلفزيون والإخراج، كما وفرت دورات داخل الدولة وخارجها، وقد حصلت على بعثتين في أميركا، الأولى حول الإخراج السينمائي التخصصي، والثانية في صناعة الأفلام الوثائقية، مؤكدة أن الإمارات سباقة في دعم المرأة الإماراتية بكافة التخصصات.

نموذج

المخرجة نايلة الخاجة الحاصلة على العديد من الجوائز في مجال السينما، أشارت إلى أن المرأة الإماراتية تمثل نموذجاً يقتدى به، وقالت: الإمارات سباقة في تعزيز وتمكين المرأة في كل المجالات، ومنها مجال الإخراج، حيث استطاعت أن تحقق إنجازات، مع وجود عدد من المتميزات في المجال السينمائي اللواتي أصبحن سفيرات للإمارات، من خلال عرض أعمالهن محلياً وعالمياً، فطموح المرأة الإماراتية لا حدود له في ظل رعاية القيادة الرشيدة التي أولت اهتماماً كبيراً لدعم والمرأة وتمكينها، الأمر الذي دفعها للاستمرارية وتحقيق الإنجازات.

وتابعت: أنا فخورة كوني ابنة الإمارات، وطننا الغالي الذي دائماً يدعم المرأة ويجعلها في أعلى القمم، وكوني مخرجة إماراتية عندي عشق بلا حدود لسرد قصص من تراث بلادي، فدائماً ما أسلط الضوء على قصص إماراتية بعدسة الكاميرا، وفيلمي الروائي الطويل الجديد «باب» الذي أتعاون فيه مع الكاتب مسعود أمر الله والملحن العالمي إيه آر رحمان، سيكون خطوة رائعة ومميزة لتجسيد قصة من قصص تراب الإمارات، فأتمنى أن أكون سفيرة لبلدي الإمارات من خلال هذه القصص، وأن نرفع رايتنا عالياً وبفخر في المحافل الدولية، ونحصد جوائز عالمية.

في حب الإبداع

أكدت المخرجة حنان غيث أن المخرجة الإماراتية بدأت رحلتها في عالم الإخراج من شغفها وحبها للإبداع وإيصال رسائلها عبر الصورة والصوت، وقالت: في مسيرتي وتجربتي الإخراجية وجدت الدعم والاهتمام الكبيرين من الإمارات وقيادتنا الرشيدة، منذ بداية مشواري الدراسي بتمكيني من خوض تخصصات الإعلام المختلفة وتوفرها في الجامعات المحلية والمعاهد، وأيضاً من خلال الورش والدورات التي توفرها المؤسسات، وبعد خبرة أكثر من 16 سنة تكللت مسيرتي بالنجاح بدعم من الإمارات باستكمال دراستي للماجستير في الإعلام، كما حظيت بدعم من مؤسسات حكومية وخاصة في إنتاج برامج كرتونية وتصوير برامج محلية للأطفال، وأيضاً تغطية الفعاليات والأنشطة على مدار أكثر من 20 عاماً، وتم تسليط الضوء على إبداعاتي من خلال القنوات والمنصات المحلية والصحف بشكل مستمر.

حصد الجوائز

وأوضحت غيث أن هناك بعض المخرجات اللواتي حصلن على دعم أكاديمي، ليكملن دراستهن في جامعات عالمية مرموقة خارج الدولة بدعم وبتشجيع من القيادة الرشيدة، مشيرة إلى أن الإمارات تبرز دور المخرجة الإماراتية من خلال إعطائها الفرصة لإنتاج أعمال مختلفة عبر القنوات المحلية والمنصات الرقمية ومشاركتها في فعاليات محلية وعالمية، كما شاهدنا في إكسبو 2020، عندما كانت المرأة الإماراتية بإبداعاتها المختلفة خير تمثيل للإمارات، كما تولي الدولة اهتماماً كبيراً في إشراك المخرجة الإماراتية في إنتاج الأعمال الوطنية والعالمية ووضع بصمتها المحلية في إبراز هوية الإمارات من خلال البرامج الوثائقية أو الوطنية، أو من خلال المحافل الدولية، التي حصدت من خلالها الجوائز.

مسيرة خالدة

أشارت حنان غيث إلى أن المخرجة الإماراتية استطاعت إبراز مسيرة المرأة وإنجازاتها، فهناك من عبرت عن مسيرة الوطن الخالدة من خلال الأفلام القصيرة والكرتون وأخريات من خلال «وثائقيات» وإعلانات توعوية هادفة، إضافة إلى أن هناك من المخرجات من أجادت إبراز قضايا المرأة الإماراتية وبطولاتها في شتى الميادين، وخصوصاً أمهات الشهداء، من خلال الأفلام السينمائية القصيرة والوثائقية.