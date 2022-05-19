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درجات الحرارة تحطم أرقاماً قياسية في فرنسا
موجة حر تجتاح فرنسا
19 مايو 2022 21:07

تتسبب موجة حارة في فرنسا في تحطيم الأرقام القياسية لدرجات الحرارة في شهر مايو.   
وقالت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، اليوم الخميس، إنه في مونتيليمار بالجنوب، وصلت درجة الحرارة إلى 32,9 درجة مئوية يوم الثلاثاء ما جعله اليوم الأشد حرارة في مايو منذ عام 1945. 
وفي جزيرة، "إيل دو بريا"، على ساحل مقاطعة بريتاني الشمالي، كسرت درجة الحرارة البالغة 27,8 درجة رقماً قياسياً سجل في أحد أيام مايو في 1922.  
في مدينة ليون، كانت درجة الحرارة أعلى من 30 درجة مئوية لخمسة أيام على التوالي. وآخر مرة كان هذا الوضع قائما في مايو 1945. 
وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن هناك علامات بالفعل على أن شهر مايو الحالي سوف يتجاوز مايو الأشد حرارة على الإطلاق في 2011. 
وأضافت أن درجات الحرارة لا تشير بأي حال من الأحوال إلى صيف حار غير معتاد.   
وقالت وزارة البيئة إنها دعت المزارعين والأسر في 16 منطقة فرنسية إلى الاقتصاد في استخدام المياه.وقالت شبكة "فرانس إنفو" إن هناك خطراً متزايداً لحدوث جفاف في 22 منطقة.

المصدر: د ب أ
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