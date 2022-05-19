تحذير من تفشي جدري القرود بعد رصده في دولتين جديدتين

حذرت منظمة الصحة العالمية من خطورة مرض جدري القرود بعد أن سجل في دولتين أخريين.

ودعت المنظمة، المشغولة حالياً بالفعل بمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد التي ضربت العالم على مدى أكثر من سنتين، إلى تتبع قوي للمخالطين للحالات المصابة.

يأتي التحذير بعد أن أصبحت إيطاليا والسويد أحدث دولتين تسجلان، اليوم الخميس، حالات إصابة بمرض "جدري القرود" الفيروسي النادر، في الوقت الذي أعلنت فيه بريطانيا وإسبانيا والبرتغال والولايات المتحدة بالفعل عن تعاملها مع تفشي ذلك المرض.ينتشر جدري القرود في وسط وغرب أفريقيا، وفي معظم الأحوال بالقرب من الغابات الاستوائية المطيرة، وهو يعد من الأمراض المتوطنة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تم اكتشافه لأول مرة بين البشر في عام 1970.

ويشار إلى إمكانية انتقال المرض من شخص لآخر عبر الهواء أو الاتصال الجسدي أو مشاركة الملابس أو الأشياء الملوثة.

المصدر: د ب أ