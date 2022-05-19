أكبر دولة منتجة لزيت النخيل تصدر قراراً استجابة للمزارعين
زيت النخيل
19 مايو 2022 19:49
قال رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو إن بلاده سترفع الحظر على صادرات زيت النخيل الأسبوع المقبل تلبية لنداءات المزارعين. وأوضح جوكو أنه سيتم استئناف عمليات تصدير زيت النخيل اعتباراً من يوم الاثنين المقبل، بعدما بات الزيت متاحاً بشكل واسع الآن بأسعار أرخص. وقال الرئيس الإندونيسي، في مؤتمر صحفي، وهو يعلن عن التراجع عن حظر التصدير "الشكر لله، ازداد معروض زيت الطبخ، بأكثر مما يكفي على المستوى الوطني". كانت إندونيسيا علقت صادرات زيت الطبخ وزيت النخيل الخام منذ 28 أبريل، من أجل إحداث استقرار في الأسعار محلياً. ونظم مئات المزارعين الصغار لزيت النخيل الثلاثاء الماضي مسيرات في العديد من المدن، مطالبين الحكومة بإنهاء الحظر، وقالوا إن الشركات توقفت عن شراء زيت النخيل منهم، ما يجعل محاصيلهم بلا قيمة. ورحب المزارعون بالقرار الجديد.