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مصريون يبحثون عن أشباههم من الفراعنة!!
مصريون يبحثون عن أشباههم من الفراعنة!!
19 مايو 2022 19:54

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

صورة لفتاة بجانب تمثال إخناتون الشهير، وصفت نفسها بأنها "حفيدة الفراعنة"، فأصبحت "تريند" رقم واحد على مواقع التواصل الاجتماعي وآلاف التدوينات المشابهة التي تقارن بين صور لأشخاص طبيعيين وتماثيل شهيرة من زمن الفراعنة. ولقيت بعض الصور تفاعلاً بالآلاف، وعلق كثيرون عليها مندهشين من التشابه الكبير الذي يجمع الفتاة أو الشاب المصريين بالتمثال الفرعوني، ما دفع كثيرين للمشاركة في التريند الذي جاء بعد ساعات قليلة من تريند آخر يتعلق بتمثال "أبو الهول". وشارك في التريند المثير للجدل على المواقع العديد من المشاهير أبرزهم الممثلة سوسن بدر التي لطالما لقبت بنفس اللقب "حفيدة الفراعنة" لتشابه ملامحها بشكل كبير مع الفراعنة الأوائل، إلى جانب المطرب علي الحجار، والمذيع رامي رضوان الذي شارك صورته في حلقة على الهواء مباشرة. وشارك عدد كبير من المتفاعلين على المواقع صوراً لنجوم سابقين لمقارنة وجه الشبه بينهم وبين الفراعنة، منهم الفنان أحمد زكي والفنان خالد النبوي، حيث نال الأمر إعجاباً كبيراً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
 

مصر
الفراعنة
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