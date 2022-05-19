مرض جديد يعيد عبد الرحمن أبو زهرة للمستشفى

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

عاد الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة مرة أخرى إلى العناية المركزة في أحد مستشفيات القاهرة بعد أيام قليلة من خروجه، حيث يعاني هذه المرة من التهاب الكبد الوبائي.

وقال الموسيقار أحمد أبو زهرة نجل الفنان الكبير لـ«الاتحاد»: إن الأطباء قرروا إدخاله غرفة العناية المركزة بسبب انتكاسته بعد فترة طويلة من التعافي، ويلقى العلاج اللازم، ومن المبكر الحديث عن موعد خروجه هذه المرة.

وأشار نجل أبو زهرة إلى أن والده قطع مسافة قصيرة من العلاج الطبيعي بعد تعافيه من إصابة الكسر في الحوض، إلا أنه لم يحقق شوطاً طويلاً من التعافي الذي يمكنه من الحركة بعيدًا عن العودة إلى التمثيل مرة أخرى.

ودخل الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة المستشفى منذ أيام بعد خروجه منها مع نهاية شهر رمضان الماضي، إثر إصابته بكسر في الحوض أجرى له على إثرها عملية جراحية ناجحة، ومن قبلها تعافى من إصابته بفيروس كورونا، مما تسبب في دخوله وخروجه من المستشفيات عدة مرات متتالية.