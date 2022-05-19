6 مواقع عالمية من دون سيارات

ترجمة: عزة يوسف



يعد وجود مكان نقي غير ملوث بالعوادم وأبواق السيارات والسائقين الغاضبين، ولا خطر على المشاة والأطفال والحيوانات قد يكون بمثابة حلم، إلا أنه على أرض الواقع يوجد بعض تلك المواقع حول العالم، عرض بعضها موقع «Travel ِAwaits» المعني بالسياحة والسفر:

- جيثورن:

يُعرف الهولنديون بحبهم الكبير للتجول بالدراجات، وتتميز قرية جيثورن بأكواخها الشهيرة ومزارعها الموجودة منذ قرون، بجانب ممراتها المائية المتصلة بأكثر من 170 جسراً خشبياً صغيراً.

ويستخدم السكان القوارب والدراجات كوسيلة للتنقل وغير مسموح بالسيارات في تلك القرية، حيث لن تتمكن الجسور من تحمل وزنها على أي حال.

- شامواه:

هي قرية جبلية تقع على هضبة فوق منحدرات وادي أوستا شمال غرب إيطاليا، ونظراً لموقعها على ارتفاع 5 آلاف و954 قدماً فوق مستوى سطح البحر، فمن الصعب استخدام السيارات للوصول إليها، لذلك يستخدم السكان الدواب أو يسيرون على الأقدام في مدقات جبلية، إلى جانب أنهم لم يرغبوا في أن يتسبب التلوث والضوضاء في تعكير طبيعتهم الرائعة.

- ايسلاس سيس:

هي مجموعة من ثلاث جزر تقع في غاليسيا شمال إسبانيا، وتُعد الجزر محمية طبيعية بسبب نباتاتها ومنحدراتها البرية، لذلك يحرص المسؤولون على حماية تلك الطبيعة بإجراءات صارمة، حيث لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق العبّارات وتُمنع السيارات من الدخول إليها باستثناء مركبات الخدمات.

- زيرمات:

هي مدينة فاخرة وشهيرة للغاية تقع في جبال الألب السويسرية وتحيط بها أعلى قمم الجبال، وتُعتبر وجهة مثالية لقضاء العطلات الصيفية والشتوية، وللحفاظ على البيئة قدر الإمكان، لا يُسمح بدخول السيارات الخاصة إلا للوصول إلى بلدية تاش المتاح بها خدمة القطارات والتاكسي والليموزين.

- جزيرة النار:

هي جزيرة كبيرة واقعة في وسط جزر الحاجز الخارجي الموازية للساحل الجنوبي من لونغ أيلاند في نيويورك، والتي تخلو من السيارات خلال موسم السياحة الصيفي، ويسمح فقط بالمشي واستخدام الدراجات وسيارات الأجرة المائية وهي مثالية لممارسة الأنشطة الترفيهية.

- لا كومبارسيتا:

تقع تلك القرية المنعزلة في جبال الألب بين أشجار الصنوبر والتنوب وتخيم عليها أجواء ألمانية مثالية بالكامل حتى أن اللافتات بالشوارع مكتوبة باللغة الألمانية، وللحفاظ على الأجواء الخيالية، تخصص المنطقة بالكامل للمشاة ولا يسمح بالسيارات، لذلك يتم تركها عند مدخل قريب.