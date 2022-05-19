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دنيا
"تسلا" تخرج من مؤشر الاستدامة.. وماسك يعبر عن غضبه
إيلون ماسك
19 مايو 2022 13:15

أزيلت شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية من مؤشر الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لـ "ستاندرد آند بورز 500"، في خطوة أثارت تغريدات غاضبة من مؤسس شركة تسلا إيلون ماسك.

وأوضح المؤشر في منشور على مدونة أن هناك "العديد من الأسباب" لعدم اجتياز تسلا متطلبات المؤشر على الرغم من مهمتها المعلنة ذاتيا لتسريع انتقال العالم إلى الطاقة المستدامة.
ويشمل هذا اتهامات بالعنصرية وشكاوى بشأن ممارسات العمل السيئة في مصانع تسلا للسيارات في الولايات المتحدة وكذلك الطريقة التي تعاملت بها الشركة مع التحقيقات في حوادث ، بعضها مميت، وترتبط بخاصية القيادة الذاتية ، حسبما قالت المحللة في ستاندرد آند بورز مارجريت دورن.

وفي حين ظل تصنيف الاستدامة في تسلا مستقرا نسبيا العام الماضي، حققت بقية صناعة السيارات تحسينات كبيرة، مما أدى إلى تراجع تسلا في التصنيف بالمقارنة.
وعبر ماسك عن غضبه على تويتر من أن شركة النفط الأميركية العملاقة إكسون موبيل حصلت على تصنيف أعلى كواحدة من أفضل الشركات للاستدامة، في حين أن تسلا لم تصل إلى المؤشر.

المصدر: وكالات
تسلا
إيلون ماسك
الاستدامة
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