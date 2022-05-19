الجمعة 20 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
خبراء يحذرون من تزايد حالات الإصابة بكورونا
خبراء يحذرون من تزايد حالات الإصابة بكورونا
19 مايو 2022 12:22

حذر كبار مسؤولي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، من تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، داعين إلى ضرورة استئناف تعزيز تدابير الحماية الشخصية، بما في ذلك ارتداء الكمامات الواقية.

وقال مدير معهد الحساسية والأمراض المعدية الأمريكي أنتوني فاوتشي، ومستشار البيت الأبيض لجائحة كورونا، الطبيب أشيش جها، ومديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها روشيل والينسكي، في تقرير مشترك إن "ثلث الأميركيين يعيشون في مجتمعات تشهد مستويات متزايدة من حالات الإصابة بكورونا، والتي قد تتسبب في دخولهم للمستشفيات".

وأوضح التقرير أن أعداد الإصابات تقترب من متوسط 100 ألف حالة يوميا، مشددا على أن "الوضع الحالي أقل خطورة من موسم انتشار أوميكرون، ولكن الولايات المتحدة لن تكون مستعدة للاستجابة بفعالية في الأشهر المقبلة إذا لم يخصص الكونجرس مليارات الدولارت كمساعدات لمواجهة الجائحة".

ودعت والينسكي أولئك الذين يعيشون في مناطق ترتفع فيها أعداد الإصابات، إلى ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، واتخاذ خطوات أخرى لحماية أنفسهم، مضيفة: "نظرا لأننا نشهد ارتفاعا في عدد حالات الإصابة في أجزاء من الولايات المتحدة، فإننا نشجع الجميع على استخدام الأدوات المتاحة لمنع مزيد من العدوى والأمراض الشديدة، بما في ذلك ارتداء الكمامات، وإجراء الاختبارات، والاستمرار بحملات التطعيم وتعزيزها".

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
كورونا
آخر الأخبار
مؤلف "لعبة الحبار" يكشف موعد عرض الجزء الثاني
دنيا
مؤلف "لعبة الحبار" يكشف موعد عرض الجزء الثاني
اليوم 11:47
«الجودو» يشارك في بطولتي جورجيا ومنغوليا
الرياضي
«الجودو» يشارك في بطولتي جورجيا ومنغوليا
اليوم 11:42
«السيتي» يستوحي «الزي الجديد» من «سحر الستينيات»
الرياضي
«السيتي» يستوحي «الزي الجديد» من «سحر الستينيات»
اليوم 11:22
العروبة والوصل.. «القلب المقسوم»!
الرياضي
العروبة والوصل.. «القلب المقسوم»!
اليوم 11:21
ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع قوة الدولار
الاقتصادي
ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع قوة الدولار
اليوم 11:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©