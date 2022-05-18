4 عادات تدمر جهاز المناعة

ترجمة عزة يوسف

يعمل جهاز المناعة طوال الوقت ويدافع عن كل ما يغزو الجسم، ويحمينا من الأمراض، ومع تفشي جائحة كورونا على مدار العامين الماضيين، أصبح هناك أهمية كبيرة لتقويته للتمتع بصحة جيدة، ونشر موقع «Eat This» الأميركي بعض العادات التي قد تؤثر سلباً على الجهاز المناعي أهمها:

- اضطرابات النوم:

للنوم تأثير كبير على نظام المناعة، حيث يؤدى عدم الحصول على قدر كاف من النوم إلى إضعاف قدرة الجسم على محاربة الالتهابات وإبطاء تعافيه من الأمراض، كما أثبتت الدراسات أن اضطرابات الساعة البيولوجية يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسرطانات وأمراض القلب والسكري.

- النظام الغذائي السيئ:

يعتبر الغذاء هو أساس بناء الجسم الذي يجعله يعمل بشكل صحيح، ويؤثر النظام الغذائي السيئ على قدرة الجسم على أداء وظائفه بكفاءة لذلك يجب الاهتمام بتناول العناصر الغذائية الضرورية بما لا يقل عن 5 حصص من الفاكهة والخضروات يوميا لمد الجسم بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها.

- عدم ممارسة الرياضة:

يضر نمط الحياة غير النشط بصحتنا بعدة طرق، فيزيد من التهابات الجسم ويؤدي إلى زيادة الوزن والإصابة بأمراض مزمنة، كما يؤثر سلبا على قدرة الجسم على مكافحة العدوى، فيما يعزز النشاط البدني المعتدل من صحة العقل والجسد.

- الضغوط والإجهاد

يزيد الإجهاد من مستويات الكورتيزول في الجسم فيزيد من الالتهابات ويستنزف جهاز المناعة ويدمر الخلايا الليمفاوية التي تقاوم الفيروسات ويؤدي ضعفها إلى الإصابة بالأمراض بسهولة، لذلك يجب اعتبار تقنيات للحد من التوتر مثل ممارسة اليوغا والتأمل من أولويات روتينك اليومي.