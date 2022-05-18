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واتساب.. ميزة جديدة لمغادرة المجموعات قريباً
واتساب يطلق 3 خصائص جديدة!
18 مايو 2022 13:06

تعمل منصة "واتساب" على إضافة ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بالخروج من المجموعات بصمت، في محاولة لجعل نظام المراسلة الأساسي أكثر سهولة في الاستخدام.

ووفقا لـ WABetaInfo ، سيتمكن مديرو المجموعة فقط من معرفة من يغادر المجموعة فيما لن يستطيع الآخرون ذلك، وهذه الميزة قيد التطوير، لذا فهي ليست جاهزة لنشرها على مختبري الإصدارات التجريبية.

ويظهر في الوقت الحالي عند خروج المستخدمين من المجموعة، ويضيف WhatsApp عادة رسالة نظام في الدردشة لإبلاغ جميع المشاركين بأنك خرجت من المجموعة.

وذكر التقرير أنه حتى إذا تم أخذ لقطة الشاشة من WhatsApp Desktop beta، فمن المؤكد أنه سيتم إطلاق الميزة على WhatsApp beta لنظامي أندرويد و iOS في المستقبل.

وقال التقرير إن هذه الميزة قيد التطوير على WhatsApp Desktop beta في الوقت الحالي ومن المقرر طرحها للمستخدمين في تحديث مستقبلي.

وكانت قد أعلنت منصة المراسلة أنها بصدد طرح ميزات جديدة، بما في ذلك ردود أفعال الرموز التعبيرية والملفات والمجموعات الأكبر حجما.

وقالت الشركة إنها تطرح ببطء القدرة على إضافة ما يصل إلى 512 شخصا إلى مجموعة، والتي تسمح حتى الآن بإضافة ما يصل إلى 256 شخصا فقط.

المصدر: وكالات
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