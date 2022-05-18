"تويتر" تعتزم تنفيذ اتفاق إيلون ماسك

قالت مصادر مطلعة إن مجلس إدارة شركة موقع التواصل الاجتماعي تويتر يعتزم تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الملياردير إيلون ماسك للاستحواذ على الشركة مقابل 44 مليار دولار. وكان مجلس إدارة تويتر قد وافق بالإجماع في وقت سابق على توصية المساهمين بقبول عرض الاستحواذ من ماسك. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن إدارة تويتر وافقت في أواخر أبريل الماضي على عرض الاستحواذ من ماسك رئيس ومالك شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا. وفي ذلك الوقت وافق ماسك على دفع 2ر54 دولار نقدا مقابل كل سهم من أسهم تويتر. في المقابل أثار ماسك الشكوك حول إتمام الصفقة بدعوى ارتفاع عدد الحسابات المزيفة على موقع تويترعن التقديرات الأولية. وكتب ماسك أن تنفيذ الاتفاق يتوقف على التفاصيل التي تدعم التقديرات التي تقول إن الحسابات المزيفة أقل من 5% من إجمالي المستخدمين. وتقول شركة تويتر باستمرار إن إجمالي عدد الحسابات المزيفة تمثل نحو 5% من إجمالي عدد المستخدمين لكن ماسك يقول إن النسبة الحقيقية لا تقل عن 20%.

المصدر: د ب أ