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مصر: جدل بشأن مصير مدفن طه حسين
مصر: جدل بشأن مصير مدفن طه حسين
17 مايو 2022 16:16

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)
علامة حمراء تستخدمها الإدارة المحلية للعاصمة المصرية القاهرة، كإشارة لإزالة المدافن الواقعة في طريق التنسيق الحضاري للمناطق التي تختص بها المنفعة العامة للبلاد، مثل الكباري أو الطرف أو التوسعة بشكل عام، أصابت قبر عميد الأدب العربي طه حسين بعد وفاته بعشرات السنين، ما أثار الجدل في مصر.
مها عون، ابنة حفيدة عميد الأدب العربي طه حسين والمتحدث باسم العائلة، أشارت إلى خطاب الجهات المعنية بوقف قرار محتمل بهدم مقبرة الأديب الكبير لإنشاء محور ياسر رزق.
وقالت عون ابنة حفيدة عميد الأدب العربي: إن العائلة لم يصلها أي مخاطبات بقرار الإزالة المحتمل، على الرغم من تحديد ذلك بعلامة من الإدارة المحلية للمحافظة، مع التوسعات المتوقعة خلال الفترة المقبلة، وشمل ذلك مدفن الوالد الواقع بجانب مدفن طه حسين.

وأضافت أن الأسرة تخاطب كافة الجهات على أمل عدم إزالة المدفن الخاص بعميد الأدب العربي طه حسين، خاصة مع أهميته للمصريين والعرب بشكل عام، ويمثل الاهتمام به على مستوى الوطن العربي علامة رئيسية على الاهتمام بالأدب، مناشدة كافة الجهات المعنية بالتدخل للحيلولة دون عملية الإزالة المحتملة.

مصر
طه حسين
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