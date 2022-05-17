الخميس 19 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
طبيب نفسي يكشف لـ«الاتحاد».. هل يؤثر خسوف القمر في الحالة النفسية للبشر؟
طبيب نفسي يكشف لـ«الاتحاد».. هل يؤثر خسوف القمر في الحالة النفسية للبشر؟
17 مايو 2022 14:58

أحمد عاطف (القاهرة)
قال اختصاصي الطب النفسي الدكتور محمد صديق إنه لا صحة لما يثار حول تأثر الحالة النفسية للبشر بخسوف القمر، لافتاً إلى أن الحالة النفسية السيئة أو الاكتئاب الذي يتزامن مع ظاهرة خسوف القمر واكتماله هي ظاهرة طبيعية سببها قلة الضوء الكوني.

وأضاف صديق لـ«الاتحاد» أن التغيرات المناخية في ذاتها وتقلباتها مرصودة في العلوم النفسية بأن الدول التي تكون بها نسب كبيرة من الضوء أو حتى ضبابية يصاحبها ما يعرف بـ«الاكتئاب الموسمي»، موضحاً أن معدلات الاكتئاب تزداد في العالم بأثره خلال فصل الشتاء عن فصل الصيف. 

وكانت تقارير متداولة تفيد بأن القمر يظهر باللون الأحمر أو البرتقالي في حالة الخسوف يسبب انكسار أشعة الشمس على الغازات، حيث يحدث مد وجزر للبحار والمحيطات على سطح كوكب الأرض فتحدث تغييرات نفسية للإنسان، لا سيما أن جسم الإنسان أغلبه من المياه، وتم ربطها بأيام 13 و14 و15 من الأشهر الهجرية خلال فترة الخسوف.

ويحدث خسوف القمر عندما يسقط القمر والأرض والشمس في مستوى واحد، مع مرور القمر عبر ظل الأرض، وحين تصل أشعة الشمس إلى الأرض، يتشتت الكثير من الضوء الأزرق والأخضر، بينما يظل اللونان البرتقالي والأحمر مرئيين، ولهذا السبب يتحول لون القمر إلى الأحمر ويشار إليه غالبًا باسم «قمر الدم».

وحسب وكالة «ناسا»، فإن القمر خلال هذه الظاهرة يتوهج باللون القرمزي خلال أول خسوف كلي للقمر لهذا العام، في تناقض صارخ مع لمعانه الأبيض اللبني المعتاد، كما أن خسوف القمر الكلي لهذا العام طويل؛ إذ ستستغرق كافة مراحل الخسوف أكثر من 5 ساعات.

خسوف القمر
آخر الأخبار
«الوطني» يبايع محمد بن زايد.. ويؤكد: حامي الاتحاد
الإمارات
«الوطني» يبايع محمد بن زايد.. ويؤكد: حامي الاتحاد
19 مايو 2022
مواطنون: الإمارات نموذج مثالي في التلاحم بين القيادة والشعب
الإمارات
مواطنون: الإمارات نموذج مثالي في التلاحم بين القيادة والشعب
19 مايو 2022
مسؤولون بالقطاع الصحي لـ«الاتحاد»: جهود استثنائية لرئيس الدولة لدعم الرعاية الصحية عالمياً
الإمارات
مسؤولون بالقطاع الصحي لـ«الاتحاد»: جهود استثنائية لرئيس الدولة لدعم الرعاية الصحية عالمياً
19 مايو 2022
«سيدات أعمال الإمارات»: محمد بن زايد يرسي دعائم التقدم والازدهار
الإمارات
«سيدات أعمال الإمارات»: محمد بن زايد يرسي دعائم التقدم والازدهار
19 مايو 2022
قيادات دينية عالمية تنعى الشيخ خليفة
الإمارات
قيادات دينية عالمية تنعى الشيخ خليفة
19 مايو 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©