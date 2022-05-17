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مصر.. إعادة تدوير طن من إطارات السيارات لنحت تمثال صديق للبيئة
مصر.. إعادة تدوير طن من إطارات السيارات لنحت تمثال صديق للبيئة
17 مايو 2022 14:05

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)
تستعد مدينة شرم الشيخ المصرية لاستضافة المؤتمر العالمي للمناخ، خلال 2022، في الوقت نفسه يعتبر إبراهيم صلاح الفنان المصري أن مساهمته في هذا الاستقبال تتمثل في تطوير الأشكال السياحي التي سيراها القادمين لمناقشة قضية المناخ، ومن هنا جاءت فكرته لعمل جودزيلا من مخلفات القمامة المهدرة في الشوارع.
يشير إبراهيم صلاح في حديثه إلى «الاتحاد» إلى أن فكرته استغرقت وقتاً طويلاً هذه المرة، إلا أن الأمر يتعلق بالفكرة الأساسية «شرم الشيخ مدينة صديقة للبيئة تزامنا مع استضافتها لمؤتمر المناخ»، فجمع أكثر من 200 قطعة من إطارات السيارات من كافة مدينة شرم الشيخ العالمية، الأمر الذي استغرق وقتاً أكثر من شهر كامل.
ونجح إبراهيم صلاح في وقت سابق في عمل تمثل من مخلفات القمامة وإطارات السيرات على شكل «غوريلا» عملاقة أصبحت تزين مدخل مدينة شرم الشيخ المصرية، فيما سبق وعمل أكثر من تمثال من نفس الفكرة داخل محافظات مصرية منها العاصمة القاهرة، والجيزة، ضمن فكرته للتطوير الفني للاستفادة من المخلفات.
وأكد إبراهيم أن التمثال الحالي استغرق وقتا أطول بسبب الطول الكبير للتمثال الذي وصل إلى 5 متر تقريبا، بينما وصل وزنه إلى حوالي طن ليعد الأكبر بين سابقيه، فيما يتمنى أن يشارك بهذه التماثيل في أكثر من محفل دولي وخاصة مؤتمر المناخ المقبل الذي يهدف إلى مراعاة التغيرات المناخية في العالم، وخاصة في المدن المهمة، مثل مدينة شرم الشيخ.

مصر
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