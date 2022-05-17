4 علامات مبكرة تدل على التوحد

ترجمة عزة يوسف يشير اضطراب طيف التوحد إلى اعتلال في النمو العصبي في مرحلة النمو حيث يواجه الأطفال صعوبة في العلاقات الاجتماعية والتفاعل مع الآخرين، وأوضحت جريدة «Times of India» الهندية أنه من الضروري أن يبدأ الوالدان ملاحظة العلامات المبكرة عند الصغار وبدء العلاج وهي:
صفات مفقودة ينمو الأطفال بسرعة خلال العامين الأولين وهناك العديد من الخصائص التي يمتلكونها، ويكون لها تأثير كبير على نموهم وتطورهم، حيث يبدأون في الاستجابة عند سماع النداء على أسمائهم بجانب الزحف والمشي، وهناك حد ثابت للسن الذي يصلون فيه إلى هذه الخصائص، وإذا لم يفعلوا، يجب على الوالدين اللجوء إلى الطبيب.
عدم الاستجابة في السنة الأولى من العمر، يجب أن يراقب الآباء والأمهات التطور الاجتماعي والتواصل للطفل، فرغم أنه لن يكون قادراً على النطق بجمل مناسبة حتى يبلغ 3 سنوات، إلا أنه حتى بداية النطق يمكن أن تكشف الكثير، لذلك يجب البحث عن علامات مثل الهذيان بصوت غير معتاد أو الحساسيات المفرطة أو الحركات غير العادية للجسم أو اليد أو تجنب التواصل بالعين أو عدم الاستجابة عند نداء اسمه.
السلوك المتكرر يعد السلوك المتكرر أحد أبرز خصائص التوحد، حيث يميل الأطفال المصابون إلى الثبات في نشاط أو مهمة معينة ويجدون صعوبة بالغة في تحويل انتباههم إلى مهام مختلفة. وقد تشمل سلوكياتهم الانزعاج عند تغيير النظام أو تكرار الكلمات أو العبارات أو اللعب بنفس الألعاب بنفس الطريقة وغيرها من السلوكيات.
تأخر المهارات هناك بعض الخصائص الأخرى للأطفال الذين يعانون من التوحد والتي تشمل تأخر المهارات الحركية والمهارات المعرفية أو التعليمية، وكذلك الإصابة بنوبات الصرع، وعادات غريبة في الأكل والنوم، ومشاكل الجهاز الهضمي، والقلق أو التوتر أو الخوف بشكل مفرط.