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تحديث جديد من "أبل" .. احذر هذه الخاصية!
أرشيفية
17 مايو 2022 10:54

قامت شركة أبل بتحديث قواعد متجر التطبيقات، بحيث يمكن تجديد الاشتراكات تلقائياً دون إذن صريح من المستخدم، حتى إذا قام المطور برفع السعر الشهري أو السنوي.

وقبل التحديث الأخير، كان يتعين على المستخدمين الاشتراك يدوياً في تجديد الاشتراك إذا كان مصحوباً بارتفاع في الأسعار؛ الآن، لن يكون هذا هو الحال بالضرورة، على الرغم من استمرار إخطارك بشأن تغيير السعر قبل حدوثه.

وقالت "أبل" إنها تجري التغيير للمساعدة في تجنب توقف الاشتراك في التطبيقات عن غير قصد من المستخدمين بسبب فوات رسالة التمكين.


ووفقاً لما نشرته شركة أبل مساء الاثنين، هناك شروط محددة يتعين على المطورين اتباعها إذا كانوا يريدون تقديم ما تسميه الشركة "زيادة أسعار الاشتراك القابلة للتجديد التلقائي"، وفقاً لما ذكره موقع "The Verge". 

 
وتنص قواعد "أبل" على أنه إذا زاد مطور التطبيقات سعر الاشتراك الأسبوعي أو الشهري بأكثر من 50%، وبما يتجاوز 5 دولارات، فإنه غير مؤهل لهذه الخاصية.

وبالنسبة للاشتراك السنوي، لا يزال بإمكان المطورين رفع السعر بنسبة 50%، لكن لا يمكنهم رفعه بأكثر من 50 دولاراً دون الحاجة إلى التمكين.

وللتوضيح: فإذا كانت قيمة الاشتراك السنوي في أحد التطبيقات 60 دولاراً، فإنه يمكن للمطورين رفعها إلى 90 دولاراً (60 دولاراً زائد 50%)، وسيتم تجديدها تلقائياً دون الحاجة إلى الاشتراك اليدوي.

فيما إذا كان الاشتراك الشهري يبلغ 15 دولاراً، وأراد المطورون رفعه إلى 22 دولاراً، فعلى الرغم من أن الزيادة أقل من 50%، إلا أنها تتجاوز سقف 5 دولارات التي حددتها "أبل"، وبالتالي فسيكون على المستخدم تجديد الاشتراك بنفسه، ولن يكون التطبيق مؤهلاً للزيادة التلقائية.

ولا يمكن رفع السعر إلا مرة واحدة سنوياً دون الحاجة إلى الاشتراك، مما يساعد على منع التطبيقات المخادعة من زيادة سعرها ببطء بمقدار دولار أو اثنين كل شهرين.

المصدر: وكالات
شركة آبل
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