بدعم محمد بن زايد.. أبوظبي «فضاء مفتوح» للسينما العالمية

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

وفق رؤية استراتيجية شاملة عمادها الانطلاق نحو تحقيق مزيد من الإنجازات وتحقيق نهضة حضارية بأبعادها البشرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، شهدت العاصمة الإماراتي أبوظبي تفرداً وريادة في المجال السينمائي والإنتاجات الفنية، بفضل الدعم والاهتمام الكبيرين الذي أولاهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، في أن تكون أبوظبي.. عاصمة الفن، ما دفع الجهات المعنية في المجال الفني والإعلامي، وأهمها TwoFour54، و«إيمج نيشن أبوظبي» و«لجنة أبوظبي للأفلام»، بتوفير مراكز للتدريب واستديوهات للتصوير وتجهيز أبرز الأماكن السياحية لتكون «فضاء مفتوحا» والوجه الأول لتصوير الأفلام العالمية، بما يحقق الأهداف المنشودة بإبراز الوجه الحضاري لدولة الإمارات، ويعزز ويرسخ مكانة أبوظبي ودورها المتميز إقليمياً ودولياً.

وبفضل الدعم والتسهيلات التنفيذية والإجرائية والإنتاجية والتصويرية المقدمة من الجهات المعنية بالفن في أبوظبي، زادت عدد الإنتاجات العالمية للأفلام الهوليودية والبوليودية التي تم تصويرها في العاصمة الإماراتية، لما توفره أبوظبي من بنية تحتية متميزة، وموقع استراتيجي، وأماكن سياحية وصحراء خلابة واستديوهات مجهزة بأفضل التقنيات الحديثة، وظهرت أبوظبي في أغلب الأفلام التي صورت، كبطل رئيس في أحداثها، وفي السنوات الأخيرة وبفضل الدعم الكبير لهذه المؤسسات من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، زادت الإنتاجات واختار نخبة من أشهر ممثلي هوليوود وبوليوود، أبوظبي ومرافقها المختلفة لتصوير أفلامهم العالمية، حيث اتخذ صناع السينما العالميين من معالمها السياحية الشهيرة مواقع مهمة لتصوير أفلامهم ما جعل أبوظبي تؤكد مكانتها كمركز رائد في صناعة السينما.

توم كروز خلال تصوير فيلم «المهمة المستحيلة» في أبوظبي

مهمة مستحيلة

ومن أبرز الأفلام التي صُورت في أبوظبي «مهمة مستحيلة» - mission impossible بطولة: توم كروز - الجزء السادس 2018، وبعد تصوير العمل أعرب كروز عن امتنانه وتقديره لدولة الإمارات للمساعدات التي قدمتها في تصوير بعض أجزاء من سلسلة أفلامه الشهيرة «المهمة المستحيلة» خصوصاً في أبوظبي، وقال في تغريدة: «لقد احتجنا إلى دولة الإمارات ولولا تدخلها لما كنا استطعنا أن ننجز الجزء الجديد من سلسلة الأفلام»، مشيداً بالتسهيلات المقدمة لهم من قبل TwoFour54، وتحضير أفضل التقنيات الإخراجية الحديثة والأماكن المميزة لتصوير الأفلام.

«خلال تصوير بعض مشاهد «السرعة والغضب» في قصر الإمارات

استوديو ضخم

وصور «السرعة والغضب 7» - 7 fast and furious بطولة فين ديزل وتيريس جيبسون 2015 في قصر الإمارات وأبراج الاتحاد وأماكن متفرقة من العاصمة الإماراتية، وأعرب تيريس جيبسون عن سعادته البالغة لتصوير بعض من مشاهد العمل في أبوظبي، العاصمة التي أصبحت مركزاً رائداً لتصوير أضخم الإنتاجات السينمائية، لافتاً إلى أنه يحرص على زيارة أبوظبي دائماً، ولديه رؤية يريد أن يحققها، إذ أن لديه شركة وسائط متعددة، ويريد من خلالها تأسيس استوديو ضخم في أبوظبي لتصوير الأفلام السينمائية الهوليووية العالمية بنفس مستوى الأفلام التي تتولى تصويرها وإنتاج شركة «يونيفرسال» العالمية.

جوائز عالمية

أما فيلم «سباق 3» - و«بهارات» الذي لعب بطولته سلمان خان صور في قصر الإمارات وياس فايسروي أبوظبي وأبراج نيشن تاورز ومركز أبوظبي الوطني للمعارض وحلبة مرسى ياس، وأكد الممثل البوليوودي سلمان خان أن الإمارات أصبحت بمثابة البلد الثاني لأغلب نجوم العالم، فهي تتمتع بموقع مثالي لتصوير أغلب أعماله السينمائية مثل «تايغر زيندا هاي» و«سباق 3» و«بهارات» الذي صوره بمشاركة فريق عمل عالمي ضم أكثر من 200 محترف وكادر إضافي مساعد مكون من 1400 شخص، واستمرت عملية التصوير 15 يوماً وتوزعت على 4 مواقع مختلفة، شملت صحراء ليوا والوثبة والعين وشمل الموقع الأخير استخدام مجموعة من أحدث التقنيات خلال التصوير لمحاكاة أجواء وبيئة مواقع استخراج النفط خلال السبعينيات، كما جرى تصوير مجموعة من المشاهد الرئيسة في الاستديو الخارجي backlot التابع لـ twofour54 والحائز عدة جوائز عالمية بمدينة خليفة الصناعية «كيزاد»، حيث تم تحويله خلال التصوير إلى سوق عربي.

خلال تصوير في «ديشوم» في ياس ووتور وورلد

قلب العالم

وأكد الممثل البوليوودي أكشاي كومار الذي صور فيلمه «بيبي» في أبوظبي عام 2014، أن موقع العاصمة الإماراتية في قلب العالم، والتنوع الجغرافي فيها، يجعلها قبلة سياحية وفنية بامتياز، بالإضافة إلى التطور التقني في صناعة السينما والتسهيلات المقدمة والقدرة على التصوير في الأماكن حتى العامة، عوامل تدفع صانعي الأفلام للتوجه لأبوظبي لتصوير أعمالهم بها.

تنوع بيئي

الممثل البوليوودي برابهاس الذي صور فيلمه الأخير «ساهو» في جزيرة ياس وجزيرة السعديات في أبوظبي، أشاد بهذه التجربة الفريدة من نوعها، معرباً عن سعادته بتصوير مشاهد «ساهو» في أبوظبي، خصوصاً بعد الإشادة الكبيرة التي تلقاها من زملائه حول تطور صناعة السينما بالعاصمة الإماراتية بفضل موقعها المثالي لإنتاج الأعمال الفنية لما تتمتع به من مناظر ملهمة وأماكن سياحية ساحرة، حيث التنوع البيئي بوجود البحر والصحراء، فضلاً عن الطراز المعماري الحديث، مشيداً بمستوى الدعم الذي تلقاه من twofour54، وأطقم العمل المحلية، والذين ساهموا جميعاً في تذليل كافة العقبات ودعم عمليات إنتاج وتصوير الفيلم.

براد بيت خلال تصوير فيلمه «آلة الحرب» في أبوظبي

موقع افتراضي

كما صور الممثل العالمي براد بيت فيلمه «آلة الحرب» War Machine في أبوظبي، والذي عرض على منصة «نتفليكس» وتم تصويره لمدة 22 يوماً، بالتعاون مع twofour54، في نحو 20 موقعاً مختلفاً في إمارة أبوظبي، حيث تم تحويل بعض طرق السير من أجل إنشاء الموقع الافتراضي للسفارة الأميركية في كابول، كما انتقل فريق التصوير إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، ومناطق أخرى من صحراء أبوظبي.

خلال تصوير مشاهد من فيلم «تحت الأرض 6»

كثبان رملية

وبفضل ما تتميَّز به صحراء الإمارات منها ليوا والوثبة والعين من كثبان رملية ساحرة شكَّلت خياراً رئيساً لأهم المخرجين العالميين وأصبحت بطلة في أحداث أفلامهم أبرزها: Dune 2021 إخراجدينيس فيلنوف وبطولة تيموثي شالامي وريبيكا فيرغسون، وThe Misfits 2021 إخراج ريني هارلين وبطولة بيرس بروسنان وهيرميون كورفيلد، Buharat 2019 إخراج علي عباس ظفار وبطولة سلمان خان وكاترينا كــــيف، وStar Wars: The Force Awakens 2015 إخراج جاي جاي أبرامز وبطولة هاريسون فورد وديزي ريدلي، و«تحت الأرض 6» - «6Underground» بطولة رايان رينولدز 2019 والذي صور بعض مشاهده أيضاً في أماكن مختلفة منها متحف اللوفر أبوظبي وأبراج الاتحاد.

أثناء تصوير «ديون»

شراكة سينمائية

تحدث الممثل والمنتج ورجل الأعمال البوليوودي سونيل شيتي عن أبوظبي التي أصبحت وجهة سياحية سينمائية مميزة، موقعاً منذ فترة اتفاقية شراكة مع twofour54 وشركته «إف تي سي تالنت ميديا آند إنترتينمينت»، ومقرها مومباي، لتشهد تعاون الجانبين في تطوير مهارات المواهب الإعلامية الشابة المحلية ومن جميع أنحاء العالم في أبوظبي، إذ أشاد بالإمارات وخصيصاً العاصمة أبوظبي كوجهة سينمائية جاذبة خصوصاً أنها تتمتع ببنية تحتية وموقع استراتيجي وأماكن مميزة ومناطق خلابة وثقافة وحضارة عريقة، واستديوهات مجهزة بأحدث التقنيات التصويرية، إلى جانب عمليات تسهيل التصوير المقدمة من «لجنة أبوظبي للأفلام» التي جعلتها من أوائل البلاد جذباً لصناع سينما هوليوود وبوليوود الذين صوروا العديد من أفلامهم بها نظراً لما تتمتع به المدينة من كثبان الصحراوية خلابة وشواطئ ساحرة ومعالم العمارة المهيبة.