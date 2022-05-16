تشخيص مزيد من الإصابات بفيروس نادر في بريطانيا

شخصت السلطات الطبية البريطانية مزيداً من الإصابات المجتمعية بمرض جدري القرود، ما أثار تحذيرات من تفش كبير للمرض. وأعلنت بريطانيا تشخيص أربع إصابات جديدة بالفيروس، بحسب ما نقله موقع «ميل أونلاين» الإلكتروني. وارتفع مجموع الحالات المؤكدة من المرض النادر، مجهول المصدر، إلى 7 حالات. ووفقا لما أكده مسؤولون طبيون للموقع الإلكتروني، لم توجد أي علاقة بين آخر أربع مصابين، وكلهم رجال يعيشون في العاصمة لندن، وبين أفريقيا حيث يمكن أن يحصل لقاء بين البشر مع القرود. من بين المصابين الأربعة، اثنان يعرفان بعضهما البعض. لكن لا تربطهما أي علاقات بأصحاب الإصابات السابقة، وهو ما يشير إلى أن الفيروس ينتشر في المجتمع لأول مرة. يُنصح الممرضون والأطباء باليقظة من المرضى الذين يعانون من طفح جلدي جديد. فغالبًا ما يحدث خلط بين جدري القرود وأمراض الطفح الجلدي الأكثر شيوعًا مثل جدري الماء والحصبة والجرب والزهري، مما يصعب التشخيص المبكر. قالت الدكتورة سوزان هوبكنز، كبيرة المستشارين الطبيين في وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة «هذا نادر وغير معتاد. تقوم الوكالة بالتحقيق بسرعة في مصدر هذه العدوى لأن الأدلة تشير إلى أنه قد يكون هناك انتقال لفيروس جدري القرود في المجتمع». وأضافت الخبيرة «نحث الجميع على أن يكونوا على دراية بأي طفح جلدي أو آفات غير عادية والاتصال بخدمة الصحة دون تأخير». وأثبتت جميع الحالات السبع في المملكة المتحدة أنها إيجابية لسلالة غرب أفريقيا من فيروس جدري القرود، والتي يُعتقد أنها أخف من النسخ الأخرى. وقالت الوكالة إن الطريقة الدقيقة التي انتقلت بها العدوى إلى المرضى الجدد «لا تزال قيد التحقيق». وتقتل هذه العدوى الفيروسية النادرة شخصا واحدا من كل عشرة مصابين ولا تنتشر بسهولة بين الناس، حيث ينتقل الفيروس عن طريق قطرات الجهاز التنفسي أو سوائل الجسم. وأعلنت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة في 7 مايو الجاري أن شخصا، كان قد سافر مؤخرًا إلى نيجيريا، أصيب بالفيروس. كان يعتقد أنه أصيب بالمرض في نيجيريا، حيث يتوطن جدري القرود، قبل السفر إلى المملكة المتحدة. لكن أعلن اكتشاف حالتين، يوم السبت، لشخصين يعيشان في نفس المنزل، لكنهما غير مرتبطين بالحالة الأولى القادمة من نيجيريا. تتمثل الأعراض الأولية لجدري القرود في الحمى والصداع وآلام العضلات وآلام الظهر وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والإرهاق. يمكن أن يتطور الطفح الجلدي، والذي يتغير ويمر بمراحل مختلفة، قبل أن تتشكل في النهاية قشرة تسقط لاحقًا. كشفت أول إصابة بفيروس جدري القرود في الإنسان في عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية لتظهر، منذ ذلك الحين، حالات من المرض في عدد من بلدان وسط وغرب أفريقيا، خاصة جمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا. في عام 2003، اكتشف المرض في الولايات المتحدة عندما تفشى إثر استيراد قوارض من أفريقيا. وكشفت الحالات الأولى في بريطانيا في عام 2018، عندما أصيب ثلاثة أشخاص بالفيروس بعد أن عاد رجل من نيجيريا.