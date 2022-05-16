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أطباء ألمانيا يطالبون بتشديد القيود على الكحول
الدكتور كلاوس راينهارت، رئيس أطباء ألمانيا
16 مايو 2022 21:04

طالب رئيس أطباء ألمانيا كلاوس راينهارت، اليوم الاثنين، بتشديد القيود على تعاطي الكحول بسبب ضررها على الصحة.
وبمناسبة أسبوع عمل عن هذا الموضوع، قال رئيس الغرفة الاتحادية للأطباء بألمانيا "نحتاج إلى حظر الدعاية للمشروبات الكحولية"، مشيرا إلى أن الكحول تسبب نحو 74 ألف حالة وفاة سنوياً.
وأضاف راينهارت أنه "ينبغي على الساسة صناع القرار الكف عن تجاهل هذه الحقيقة المحزنة وعليهم اتخاذ إجراءات فعالة في نهاية المطاف من أجل تقليل تعاطي الكحول".
يذكر أن هناك قيوداً مفروضة بالفعل على الدعاية للكحول ومنها منع عرض هذه الدعاية للأطفال والمراهقين.
وتابع راينهارت أن "الكحول حاضر في كل مكان في مجتمع ألمانيا لكن جوانبه المظلمة يجري نسيانها أو كبتها بسهولة، واستهلاك الكحول محفوف بالمخاطر دائما".
ونصح راينهارت من يشتبه في تعرضه لإشكاليات في تعاطي الكحول أن يتوجه إلى طبيب يثق فيه ولفت إلى أن الكثير من الحالات تمكنت بمساعدة طبية من تقليل استهلاك الكحول بصورة ملحوظة.

المصدر: د ب أ
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الكحول
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الصحة
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