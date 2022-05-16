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ظواهر فلكية تزين السماء
القمر
16 مايو 2022 18:11

شعبان بلال (القاهرة)
تشهد سماء المنطقة العربية، مساء اليوم الاثنين، ظاهرة اكتمال القمر ليكون بدراً، ويُمكن لهواة وعشاق عالم الفلك رصد التضاريس والفوهات البركانية والاستمتاع بمشاهد مذهلة على سطح القمر.
وأوضح أستاذ الفلك المصري الدكتور أشرف تادرس أن القمر يكتمل بدراً في الفترة من 15 إلى 17 مايو، حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة القرص بالكامل. أما ذروة البدر، فستكون في 16 مايو، حيث يكتمل القمر تماماً ويبلغ لمعانه 99.9%.
وأضاف خبير الفلك المصري أن وقت اكتمال القمر هو أفضل وقت في الشهر لرصد التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.

  • قمر الدم أثناء الخسوف الكلي
    قمر الدم أثناء الخسوف الكلي

وشهدت سماء المنطقة العربية والعالم، قبل ساعات، خسوفاً كلياً للقمر طبقاً للحسابات الفلكية التي حددت تفاصيل هذه الظاهرة الفلكية، حيث بدأ أولاً بخسوف شبه ظلي (تصعب ملاحظته إلا في ظروف جوية ممتازة)، ثم بدأ الخسوف الجزئي وبعدها بدأ الكلي.
وأمكنت رؤية الخسوف في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوثه ومنها قارات أوروبا وأفريقيا وآسيا، وأميركا الشمالية والجنوبية والمحيط الهادئ، والمحيط الأطلسي، والمحيط الهندي، والقارة القطبية الجنوبية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
القمر
الخسوف
خسوف القمر
ظاهرة فلكية
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