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سنغافورة تكشف إصابات بمتحورين جديدين من «كورونا»
فيروس كورونا
16 مايو 2022 00:51

اكتشفت سنغافورة أول حالات إصابة محلية من متحورين فرعيين جديدين لسلالة "أوميكرون" المتحورة عن فيروس كورونا المستجد.
ونقلت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية، الأحد، عن وزارة الصحة القول إنها رصدت حالتي إصابة بسلالة (بي إيه.4) وحالة أخرى بسلالة (بي إيه.5)، وذلك بفضل المراقبة النشطة.
ولفتت الوزارة إلى أن الحالات الثلاث كانت بدون أعراض أو بأعراض خفيفة، ولم تحتج إلى النقل للمستشفيات، وبينت أنهم جميعا قد تم تلقيحهم وتلقوا أيضاً جرعات معززة.
وأضافت الوزارة "سنعزز جهود المراقبة المحلية ونواصل رصد تفشي (بي إيه.4) و(بي إيه.5) في سنغافورة".

المصدر: د ب أ
سلالة فرعية
أوميكرون
فيروس كورونا
سنغافورة
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