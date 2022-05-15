جميع السويسريين متبرعون بالأعضاء

أيدت غالبية الناخبين في سويسرا تغيير نظام التبرع بالأعضاء في استفتاء وطني أجري اليوم الأحد. وصوت السويسريون لصالح التحول إلى نظام الموافقة المفترَضة على التبرع بالأعضاء. وأظهرت النتائج النهائية أن 60,2 بالمائة من الناخبين يؤيدون تغيير التشريع لكي يتسنى للمرضى، الذين يحتاجون إلى عضو، الحصول عليه بشكل أسرع بكثير مما عليه الحال الآن. وتعني نتيجة الاستفتاء أن كل سويسري بات متبرعا بالأعضاء تلقائيا ما لم يذكر صراحة أنه لا يوئد التبرع بأعضائه. وفي الوقت الحالي، يجب على الناس أن يقرروا أن يصبحوا متبرعين، لكن الحكومة تقوم بحملة من أجل التغيير لتمكين المرضى، الذين يعانون من أمراض خطيرة، من تلقي التبرعات دون فترات انتظار طويلة. كما صوت السويسريون على قضايا أخرى في سلسلة من الاستفتاءات، التي أجريت اليوم الأحد، بما في ذلك ما إذا كانوا سيزيدون التمويل لوكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي (فرونتكس)، مع تأييد 71,48% من الناخبين لذلك. وتعد سويسرا جزءا من منطقة شنجن، حيث ألغيت الضوابط الحدودية إلى حد كبير، لكن الحكومة حذرت من أنه بدون مساهمات أعلى، يمكن أن تكون العضوية السويسرية في خطر. كما أظهر الناخبون دعمهم لتعديل قانون الأفلام الذي يطلب من جهات البث التلفزيونية الإذاعية التلفزيوني وخدمات البث من الخارج استثمار 4% من إيراداتهم في إنتاج الأفلام السويسرية. علاوة على ذلك، سيتعين على خدمات البث تقديم 30% من الأفلام أو المسلسلات الأوروبية، كما هو الحال في الاتحاد الأوروبي. وأظهرت النتائج النهائية أن 58,42% من الناخبين أيدوا الاقتراح.