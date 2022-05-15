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وفاة الكاتب الصحفي صلاح منتصر
صلاح منتصر
15 مايو 2022 20:53

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)
توفي الكاتب الصحفي المصري صلاح منتصر عن عمر يناهز 87 عاما بعد صراع طويل مع المرض.
ونقل منتصر، قبل أيام، إلى أحد المستشفيات في العاصمة المصرية القاهرة، حسبما أعلنت أسرته على مواقع التواصل الاجتماعي.
اشتهر الكاتب الصحفي بعموده في جريدة «الأهرام» المصرية العريقة بعنوان «مجرد رأي».
 وقاد من خلاله العديد من الحملات الصحفية المؤثرة مثل الإقلاع عن التدخين. وكان يركز على ذلك في عموده اليومي في كل شهر فبراير تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة التدخين.
ولد صلاح منتصر وتربى في مدينة دمياط، والتحق بكلية الحقوق ثم عمل مع الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل كصحفي في مؤسسة «الأهرام» إلى أن وصل إلى أعلى درجات الصحافة، ثم بدأ بكتابة عموده الشهير الذي اشتهر به خلال السنوات الماضية.

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