أحمد العسم يكتب: والذين رحلوا

ما أصعب الفراق…

هنا في القلب مكان لهم صعب النسيان يجرحنا بعدهم، للقلوب الطيبة حب عميق ومكانة تطمئن لوجودها في أعماقك وهم أسرار الأحلام وقصائد لم نكتبها بعد.

تطمئنك تضعك في أمان في الوجدان شيئاً تكسبه تسر به وتتجاوز كل صعب معه وبه، هم سفر ليلك وسكة أيامك ودروب العمر.. الذين رحلوا وعملوا وأوصلونا إلى أهدافنا وقالوا النبيل من يستخرج حكمته من الصعوبات ويأتي إلى الطريق ومعه السلامة واليسر

من رحلوا …

هم أرواح غادرت لتستريح تحت ظل الرحمن رحيم قادر كريم على كل شيء عظيم يا الله، والذين عملوا على السهولة

بإتقان قرأوا قبل الفعل أقنعوا وفعلوا وقرروا تشييد منزل للألم يسكنه الرضا بزوايا وغرفة، هم نحن ونحن منهم حتى إذا حان رحيلهم فتحوا حقيبة الحياة نأخذ منها ما نشاء حتى لا تهتز أقدامنا ونتوقف.

هم لنا نحن وهم الأشياء الثمينة التي نجدها حاضرة أينما اتجهنا بضياء وجوههم وثبات مواقفهم، الآباء الذين أضاءوا شمعةً في ليل الظلام فكانت نوراً ونجوماً نهتدي بها في ليل الظلام فاتحين أيديهم لنا باسطين لقلوبنا الراحة والأمل

والذين هم عملوا.

قربُوا المسافات وما وهِنوا/ كانت سهلةً قريبةً/ من بعضها بعضاً حياتهم/وصلوا وارتفع وصار البناء/ والذين عملوا تركوا/

إضاءات لمنجزهم/ حتى وقف الناظر/ يتساءل يتأمل/ صنيع ما فعلوا/ ما تعبوا وهم مع من معهم عملوا/ عملوا.

وهم عملوا

ولم يلتفتوا للانطباع متروكا يشحن مع الأيام بريدا صوتيا يردده من عايشهم ومن سرت قلوبهم بمن تعامل معهم وأخذ منهم، فهم المعلمون قراءة القرآن والحديث وما روي من القصة، فهم من قدموا القول الحسن والخلق الكريم من قربوا كل جيد نافع في صدورنا وحفظناه عن ظهر قلب عنهم، كبرت منهم وفيهم ثقافتنا وعلمونا كيف نتواضع عند الإنجاز ونحتفل بهدوء مع القيم الجميلة هم موعظة حسنة أضيفت لنا وتمسكنا بها.

الدرب صورة

صورهم مادة العين حين نقرأ ما كتبوا وعملوا لأجله على لافتة او حين ننظر إلى وجهه القمر أو نفسر حديثاً قالوه وذكروه، هم من نستخرج من الكتب فكرهم ونفتح كتاباً قالوا فيه الكثير أعلنوا عن استمرارهم معنا، أفصحوا عن ما يقلقهم وينبهنا عن الوقوع في الأخطاء، هم من ركبوا سفنهم إلى أسفار بعيدة بحثاً عن تأمين العيش الكريم لنا، عملوا ورحلوا هم الذين تركوا تواضعهم نسير عليه وخلق العمل لصالح الجميع همهم البلد والولد والأسرة ومجتمعهم الذي حرسهم وأبقى مسيرتهم ضياء ونجوما على كتف الزمن عنوان.

والذين رحلوا

والذين عملوا.