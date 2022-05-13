علامات تكشف إذا كان الطفل يعاني من فرط الحركة

يُعرف اضطراب فرط الحركة أيضًا باسم اضطراب نقص الانتباه لدى الأطفال وهو اضطراب نمو عصبي مزمن شائع عند الأطفال.

يشك الكثير من الآباء في أن أطفالهم أشرار جدًا ولا يمكنهم دائمًا التوقف، هل هم ADHD؟ لكن "فرط النشاط" لا يعني "اضطراب فرط الحركة" ، فما هو مظهر اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه؟

الفرق بين المشاغب و ADHD"فرط الحركة":

إذا واجه الطفل النشط بشكل طبيعي شيئًا يحبه ، فسيمكنك التركيز على فعل ذلك ، ويمكنك أن تفعل الشيء نفسه لفترة طويلة ، ويمكنك عادة التحكم في سلوكك ، مثل أن يطلب الوالدان من الأطفال الهدوء ، ويمكن للأطفال العاديين بسهولة يفعلون ذلك ، ويمكنهم التحكم في عواطفهم بشكل صحيح.

لكن الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ليس لديهم طريقة للتركيز على فعل أي شيء، ولا يوجد ضبط للنفس ، ولا يمكنهم التحكم في حركاتهم الصغيرة. على سبيل المثال ، الأطفال الآخرون في رياض الأطفال هادئون جدًا ، والأطفال المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لا يمكنهم فعل ذلك، عادة ما يكون من الصعب التحكم في مشاعرهم وتكون التقلبات المزاجية كبيرة نسبيًا.

أعراض فرط الحركة

- شديد النشاط

-فقد الأشياء بسهولة في كثير من الأحيان

- يفشل في كثير من الأحيان في إكمال الأعمال المنزلية

-العمل المنزلي به العديد من الأخطاء الإهمالية والفوضوية

- وجود مشكلة سلوكية في كثير من الأحيان

- يعاني في كثير من الأحيان من مشكلة في الانتباه (يتشتت بسهولة)

- مشكلة التركيز

- مشكلة الاندفاع (الانخراط في العديد من الأعمال الخطرة دون إدراك عواقبها مثل عبور الطريق دون النظر)

- صعوبة الانتظار

- مقاطعة الآخرين عند الحديث

- وجود مشكلة في التعلم

- ضعف الثقة بالنفس

- قلق في كثير من الأحيان ، تاريخ من التبول في الفراش

الأطفال المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أذكياء تمامًا ولكن بسبب قلة الانتباه والتركيز يظلون وراءهم مما يؤثر على ثقتهم بأنفسهم مما يسبب القلق والاكتئاب مما يؤدي إلى تفاقم أعراضهم. وبالتالي ، يبقى هؤلاء الأطفال في تعليمهم.

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علامات الخطر لفرط الحركة

إذا كان طفلك يعاني من الأعراض التالية ، فيجب أن تكون متيقظًا لوجود اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه: عندما يكون في الفصل ، لا يستمع جيدًا وغالبًا ما يفقد عقله، ما دام يسمع ضجيجًا بسيطًا في الفصل أو يري شخصًا يمشي خارج النافذة ، سأدير رأسي على الفور ويلقي نظرات عند القيام بالواجب المنزلي ، لا يمكنه التركيز واللعب والإهمال.

سواء كان في المنزل أو في الفصل ، ف دائمًا مشغول كما لو كان لديه محرك مثبت، يبدو أنه لم يهدأ أبدًا ، لديه الكثير من الكلام والحركات الصغيرة ، وخاصة الفضولي.

في المدرسة ، لا يستطيع الأطفال التركيز على الاستماع ، ولا يتوقفون عن القيام بحركات صغيرة أثناء الفصل ، ولا يمكنهم إنهاء واجباتهم المدرسية في الوقت المحدد ، لذا فإن أداؤهم الأكاديمي دائمًا ما يكون غير جيد، غالبًا ما يواجه صراعات مع زملائه في الفصل ، مما يجعل المعلمين يشعرون بصداع شديد.

في المنزل ، لا يمكن للأطفال أن يكونوا عاطلين عن العمل للحظة ، لأن أعصابهم عنيدة بشكل خاص ، ولا يقبلون التأديب، عند التواصل مع الآخرين ، يكونون شارد الذهن ويبدو أنهم يستمعون ، وبالتالي فإن العلاقة مع الوالدين أو الأقارب ليست متناغمة بشكل خاص.

من الناحية النفسية ، يفتقر الأطفال إلى الثقة بالنفس ويشعرون أنهم ليسوا أذكياء ولا يفعلون شيئًا جيدًا وأنهم غير محبوبين.

لا يحب الأطفال البقاء في المنزل، غالبًا ما يركضون ويقفزون في الهواء الطلق ، مما يجعل البالغين دائمًا قلقين بشأن سلامتهم.

لذلك ، فإن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه مرض سلوكي يحتاج إلى العلاج. إذا لم يتم علاجه بشكل نشط ومبكر ، فسيكون له ضرر جسيم على صحة الطفل الجسدية والعقلية.