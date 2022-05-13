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كيف نجعل القهوة أكثر فائدة للصحة؟
كيف نجعل القهوة أكثر فائدة للصحة؟
13 مايو 2022 12:27

أعلنت الدكتورة ناتاليا نيفيدوفا، خبيرة التغذية الروسية، أنه يجب شرب القهوة بعد نصف ساعة من تناول الطعام على الأقل. 

وتشير الخبيرة في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن الكثيرين يشربون القهوة أثناء تناول الطعام. ولكن هذا يمكن أن يؤدي إلى اضطراب عملية امتصاص العناصر المعدنية المختلفة الموجودة في الطعام.

وتقول، "تحتوي القهوة على المخلبات (Chelate) وهي مركبات كيميائية معقدة تجمع المعادن ما يمنع امتصاصها بصورة طبيعية. فإذا كان الشخص يشرب القهوة مع تناول الطعام دائما، فإنه سيحصل على كمية أقل من الزنك والحديد والمغنيسيوم. لذلك من الأفضل شرب القهوة بعد مضي  30 دقيقة على الأقل بعد تناول الطعام".

وتضيف، ويمكن للقهوة أن تطرد الكالسيوم من الجسم، لذلك يجب تعويض نقص هذا العنصر بتناول الحليب ومنتجات الألبان.

وتقول، "فعلا القهوة تساعد على إخراج الكالسيوم من الجسم حوالي 12 ملليغراما من الكالسيوم لكل 200 ملليغرام من الكافيين (كوب من القهوة). لذلك يفضل شرب القهوة مع الحليب لأنه يحتوي على الكالسيوم، أو يمكن شرب القهوة مع قطعة جبنة. كما يمكن شرب القهوة مع الحليب النباتي، ولكن في هذه الحالة يجب أن تكون من دون سكر، والحليب مشبع بالفيتامينات والكالسيوم والحديد" بحسب «rt».

وتشير الخبيرة، إلى أنه عند إضافة الحليب إلى القهوة، يزداد محتوى السعرات الحرارية في المشروب، ويتحول إلى وجبة خفيفة كاملة، لذلك يجب أخذ ذلك في الاعتبار وتجنب القهوة التي تحتوي على مكملات مضافة حلوة المذاق.

المصدر: وكالات
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