مشاهد غريبة على «جوجل إيرث»

أبوظبي (الاتحاد)

يقدم تطبيق «غوغل إيرث» مشاهد غريبة لأجزاء من الكرة الأرضية والحصول على الاتجاهات ومعرفة معلومات أو تنظيم الرحلات، واكتشف الكثيرون أن الأقمار الاصطناعية يُمكن أن تكشف عن أماكن غريبة لا يمكن أن يتوقع أحد رؤيتها، وألقى موقع «Science Times» للأبحاث العلمية الأميركي الضوء على خمسة منها:

- صليب معقوف

في آسيا الوسطى، اكتشف العلماء أكثر من خمسين نقشاً جغرافياً تحديداً في شمال كازاخستان تتضمن عملاً فنياً على شكل صليب معقوف مصنوع من الخشب، أما باقي الأعمال الفنية فهي مصنوعة من أكوام من الطين.

- أرنب عملاق

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة ظهرت على برنامج غوغل إيرث في إيطاليا لأرنب وردي عملاق بشكل مخيف للغاية من الأعلى حيث يشبه ألعاب الأرانب المحشوة القديمة وهي ملقاة على الأرض.

- جزيرة شبحية

اكتشفت مجموعة من الباحثين الأستراليين العام 2012 جزيرة بحجم مانهاتن تظهر كمضلع أسود في جنوب المحيط الهادئ والتي تم تصنيفها على الخرائط كموقع غير معتاد لأنها ليست موجودة على أرض الواقع، فعندما قام العلماء بزيارتها لاحقاً وجدوا بحراً مفتوحاً دون أي أراضي صلبة ولهذا أسموها الجزيرة الشبحية.

- نجمة خماسية

أظهر غوغل إيرث نجمة خماسية عملاقة في سهول آسيا الوسطى في ركن منعزل من كازاخستان يبلغ قطرها نحو 366 متراً محفورة على سطح الأرض ومحاطة بدائرة. ويُعتقد أن تلك النجمة مرتبطة ببعض الطوائف الدينية، ويظهر الشكل على حدود حديقة متضمنة شوارع مليئة بالأشجار مما يجعل شكل النجمة أكثر وضوحاً في الصور التي تم إلتقاطها جوا.

- رؤية الموتى

يلجأ بعض مستخدمي تويتر إلى برنامج خرائط غوغل لرؤية أحبائهم المتوفين الذين تم التقاط صور لهم حين كانوا أحياء وهو ما يوفر لهم إحساساً بالصفاء، ونشر البعض صوراً لوالديهم أو ذويهم الذين توفوا منذ سنوات ولا تزال صورهم تظهر في نتائج البحث على غوغل إيرث حتى الآن.